Stasera in tv lunedì 9 novembre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

I programmi in tv di stasera, lunedì 9 novembre 2020, si dividono principalmente tra film e serie tv. Su Rai 1 esordisce Beppe Fiorello con Gli orologi del Diavolo, mentre su Canale 5 spazio al Grande Fratello. Buona l’offerta di film, sia sul digitale terrestre che su Sky. Per quanto riguarda l’informazione, lunedì sera vanno in onda Report e Quarta Repubblica.

Stasera in TV, programmi e film del 9 novembre 2020 su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Lunedì 9 novembre, su Rai 1 va in onda alle 21:25 la prima puntata della nuova fiction Gli orologi del diavolo. Due gli episodi in compagnia di Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. La serie è ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi (nella fiction, Marco Merani), un motorista nautico di La Spezia, diventato infiltrato per la polizia in una banda di narcotrafficanti. L’esordio era fissato per una settimana fa, poi rimandato per la morte di Gigi Proietti.

Su Rai 2, alle 21:20, c’è il film Kingsman – Secret Service. Il figlio di un agente morto in guerra, riceve dal capo di suo padre una medaglia e un numero di telefono da chiamare in caso di necessità. Il ragazzo chiama 17 anni dopo, perché è nei guai, e si ritrova membro di un’organizzazione segreta.

Mentre, Rai 3 programma alle 21:20 una nuova puntata di Report. Sigfrido Ranucci presenta tre inchieste. Cosa abbiamo? parla di come e perché anche la seconda ondata della pandemia abbia colto di sorpresa alcune regioni. Il cavallo di troia approfondisce il funzionamento dell’app Immuni. Invece, Bike shaming affronta le difficoltà dei servizi di bike sharing in Italia.

Su Rai 4, alle 21:20, c’è Il trono di spade. Episodio 3, stagione 8.

Rai 5, stasera alle 21:15, propone Nessun Dorma, il magazine musicale condotto da Massimo Bernardini. Ospiti il cantautore Fabio Concato e il tenore Francesco Meli.

Su Rai Movie, alle 21:10, c’è il western drammatico Brimstone. Con Dakota Fanning. La vita di una giovane ostetrica muta, sposata e con due figli, è stravolta dall’arrivo del pericoloso reverendo Preacher.

Infine, Rai Premium manda in replica alle 21:10 la puntata settimanale di Tale e Quale Show.

Stasera in TV lunedì 9 novembre 2020, programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Stasera, lunedì 9 novembre 2020, su Canale 5 va inonda alle 21:45 il Grande Fratello Vip 5. Nella diciassettesima puntata condotta da Alfonso Signorini, nomination per Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Massimiliano Morra e Paolo Brosio. Prevista una eliminazione, mentre Paolo Brosio potrebbe subire altri provvedimenti per aver fatto ironia su Auschwitz.

Nel frattempo, Italia 1 trasmette alle 21:10 il film Fast & Furious 8.

Su Rete 4, alle 21:25, c’è la puntata settimanale di Quarta Repubblica, con Nicola Porro. In primo piano, un reportage sugli ospedali della Campania e il sequestro in Libia dei pescatori a Mazara del Vallo. Inoltre, si parla della crisi delle attività esasperata dalla seconda ondata di Covid. Tra gli ospiti, Bruno Vespa, l’Onorevole Beatrice Lorenzin, Alessandro Sallusti e Virman Cusenza.

Cine 34 programma alle 21:05 il film Olé, di Carlo Vanzina. Con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme ed Enzo Salvi.

Invece, su Iris, alle 21:17, va in onda il film John Q, per il ciclo Human Rights. Denzel Washington interpreta il padre operaio di un ragazzo vittima di un grave e improvviso problema cardiaco. Per salvarlo, servirebbe un trapianto di cuore, che però costa 250mila dollari. Dopo aver venduto tutti i suoi averi, all’uomo non resta che uccidersi, pur di garantire al ragazzo un cuore da trapiantare.

Su La 5, alle 21:27, c’è Rosamunde Pilcher – La nebbia d’Irlanda.

Il canale 20, alle 21:12, propone il film La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones. Matt Scudder è un ex agente di polizia, radiato a causa della dipendenza dall’alcol. Ora, lavora come investigatore privato. Viene ingaggiato da un narcotrafficante per vendicare la morte della moglie.

Su Italia 2, alle 21:10, va in onda il film fantasy Shoadowhunters – Città di ossa.

Infine, su Mediaset Extra, diretta no-stop dal Grande Fratello Vip 5.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Tra i programmi di La7 per lunedì 9 novembre 2020, alle 21:15 c’è Grey’s anatomy. In onda gli episodi 354 e 355 della stagione 16.

Intanto, La7d, alle 21.30, propone Little murders, episodio Murder Party. La serie è ispirata ai gialli di Agatha Christie.

Su Real Time, dalle 21:15, va in onda una lunga serata in compagnia di Vite al limite. Si parte dall’episodio 3 della stagione 8. Poi, gli episodio 1, 2 e 3 della stagione 7.

Mentre, su NOVE, alle 21: 15, c’è in prima tv Riaccendiamo i fuochi. L’episodio è il terzo della stagione e fa tappa a Roma. Il ristoratore Francesco Panella gira ristoranti e trattorie d’Italia per aiutarli a rilanciarsi nonostante il Covid.

Su Tv8 alle 21:30, c’è Gomorra – La serie. Episodi 7 e 8 della stagione 4.

Inoltre, Cielo trasmette alle 21:30 il film Il caso Freddie Heineken. Ispirato al rapimento di Alfred Heineken, proprietario del celebre omonimo birrificio, avvenuto nel 1983. Con Anthony Hopkins.

Infine, Paramount Channel programma, alle 21:10, il film Basic. Con Samuel L. Jackson e John Travolta.

Stasera in TV lunedì 9 novembre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Tra i programmi in onda su Sky lunedì 9 novembre 2020, su Sky Uno alle 21:15 c’è la prima tv di Masterchef USA. Episodi 15 e 16 della stagione 10.

Mentre, Sky Atlantic, alle 21:15, programma alle 21:15 L’immortale. Storia personale di Ciro, il personaggio di Gomorra interpretato da Marco D’Amore.

Sky Arte, alle 21:15, propone in prima tv L’Odissea e il Mediterraneo – Miti e leggende. Primo episodio del viaggio di Bettany Hughes sulle orme di Ulisse, dalla Grecia orientale a Itaca.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky lunedì sera, invece, alle 21.15 su Sky Cinema Uno c’è Tolo Tolo, la commedia con Checco Zalone scritta da Paolo Virzì.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, va in onda I miserabili. Il furto di un leone innesca una rivolta nella banlieu alla periferia di Parigi. Pellicola premiata a Cannes e candidata all’Oscar nel 2019.

Inoltre, su Sky Cinema Family alle 21:00 c’è Balto film d’animazione prodotto da Steven Spielberg.

Su Sky Cinema Drama, alle 21:00, va in onda The Happy prince. Film di Rupert Everett che racconta la vira di Oscar Wilde.

Infine, su Sky Cinema Comedy, alle 21:00, c’è Zombieland – Doppio colpo. Con Emma Stone, Woody Harrelson e Jesse Eisenberg.