Massimo Cannoletta è il nuovo campione de L’Eredità. Proveniente da Lecce, è però finora un campione senza portafoglio. Pur essendo giunto alla Ghigliottina almeno quattro volte dal giorno in cui è arrivato nella famiglia del game show di Rai 1, non ha ancora vinto nessun montepremi.

L’Eredità: il percorso di Massimo Cannoletta

Il campione è considerato un personaggio molto preparato. Uno dei migliori che sia mai giunto in questa edizione. Infatti già dalla prima puntata si è scontrato con altri due mostri sacri del programma, ovvero Mirko e Bice, riuscendo ad arrivare subito alla Ghigliottina.

Contrariamente ai due sfidanti non ha mai vinto un montepremi in denaro. Mentre Mirko aveva conquistato 28.750 euro e Bice ben 60.000 euro. Lui invece rimasto fino ad ora un campione senza portafoglio.

Massimo Cannoletta è molto stimato all’interno del programma. Infatti riesce a conquistare l’ammirazione di Flavio Insinna che ne mette in evidenza sempre l’alto grado di cultura generale. Le sue risposte ai quesiti più difficili ed impensabili sono sempre frutto di un ragionamento razionale e mai di una improvvisazione. Spesso infatti i quesiti posti dal conduttore, soprattutto nella fase del Triello, sono così specifici da richiedere una conoscenza approfondita del settore a cui le domande fanno capo.

Il confronto con Bice e Mirko

Massimo è sempre stato in grado di dimostrare il proprio ragionamento ed è per questo che da circa 10 giorni è uno dei protagonisti di L’Eredità. Ha scalzato nella corsa alla Ghigliottina la stessa campionessa Bice Ghetti anche lei molto preparata. Non solo ma è stato proprio lui in una delle puntate precedenti a sconfiggere Mirko nel gioco dei 60 secondi che precede il Triello. Fu uno scontro di grande livello come ha più volte sottolineato Flavio Insinna. Il conduttore infatti ha avuto anche una grande considerazione per Mirko. E scherzando, diceva che Massimo era un po’ il padre di Mirko.

Nelle ultime puntate le Ghigliottine di Massimo non sono state molto semplici. In effetti le cinque parole da coniugare ad un’altra apparivano abbastanza complicate per un ragionamento logico. Ed è capitato proprio a Massimo Cannoletta incappare nelle Ghigliottine più difficili.

Chi è Massimo Cannoletta

Massimo Cannoletta viene da Lecce. È un divulgatore nel settore storico artistico. Ha più volte detto a Flavio Insinna nel corso delle presentazioni, che precedono “La sfida dei sette“, di aver fatto due volte il giro del mondo. Sempre però per lavoro. Il suo ruolo infatti è di far conoscere a livello internazionale la storia e l’arte.

Parla tre lingue ed ha un’ottima cultura generale, proveniente da studi solidi che gli hanno conferito la capacità di un ragionamento logico razionale con il quale si è imposto nel game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Inoltre cura un canale YouTube con contributi audio sui viaggi realizzati nel corso della sua vita.