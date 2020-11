Questa sera, martedì 10 novembre 2020, torna l’appuntamento con Le Iene Show, alle 21.20 su Italia 1. Conduce la coppia composta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, supportata dalle voci fuori campo della Gialappa’s Band.

La vittima dello scherzo di questa sera, anticipato sul sito ufficiale Iene.it, è Riccardo Ferri, ex calciatore dell’Inter. Le Iene gli fanno credere che suo figlio abbia trasformato la sua Porsche in un “fake taxi”; un format a luci rosse in cui le ragazze chiedono un passaggio e saldano il conto con un rapporto s3ssuale.

Proseguono le indagini e i servizi girati in prima linea negli ospedali sempre più pieni di pazienti Covid. In onda questa sera anche un approfondimento sulla situazione economica mondiale durante l’emergenza legata alla pandemia. Con un prospetto sul futuro del paese se la pandemia dovesse aggravarsi ulteriormente.

Secondo i dati rilasciati dalla banca svizzera Ubs, i cosiddetti “super miliardari”, sono diventati ancora più facoltosi: fino al 27% in più. Mentre, stando a Coldiretti, in Italia i nuovi poveri sono aumentati di oltre un milione.

Potete seguire questi e gli altri servizi proposti questa sera anche sul sito ufficiale Iene.it e su MediasetPlay.

Le Iene 10 novembre 2020, la diretta

Il primo servizio di questa sera è un nuovo approfondimento sulla situazione degli ospedali italiani. Da 3 settimane le Iene entrano nei reparti dove sono curati i malati di Covid dell’ospedale di Padova. La pressione su medici e personale sanitario è in continua e preoccupante crescita.

Purtroppo, pare proprio che nonostante gli sforzi del sistema sanitario se il numero di contagi dovesse tornare a salire eccessivamente il rischio di un collasso sarebbe tangibile.

Le testimonianze dei pazienti in via di guarigione sono toccanti. Tutti invitano i telespettatori a prestare attenzione, e a non abbassare la guardia.

Le Iene 10 novembre 2020, il caso di Silvia Romano

A maggio 2020 Silvia Romano è stata liberata dopo oltre un anno e mezzo di prigionia. Era stata rapita da Al Shabab, gruppo terrorista somalo affiliato ad al Qaeda. Oggi le Iene indagano sull’organizzazione per cui la Romano lavorava in Kenya: l’associazione non governativa Africa Milele.

Lilian Sora, fondatrice di Africa MIlele, questa sera racconta come sono andate davvero le cose. Il rapimento, la natura della sua organizzazione, smentendo al contempo le dicerie che si sono diffuse su di lei e sulla sua associazione.

Ma le indagini delle Iene porterebbero verso una pista diversa: Silvia Romano potrebbe essere stata rapita perchè aveva assistito a episodi di pedofilia. Inoltre, le iene evidenziano come la presidentessa dell’associazione non avesse considerato tutti i rischi possibili, non avesse istruito a dovere Silvia Romano sui rischi che correva; e non avesse nemmeno tutte le carte in regola per operare come invece faceva.