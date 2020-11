All together now 11 novembre 2020, diretta, giuria, concorrenti, scaletta

Alle 21:25 di questa sera, mercoledì 11 novembre 2020, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di All Together Now 2020. Michelle Hunziker conduce la terza edizione del game show canoro che porta i concorrenti al cospetto del Muro di 100 giudici. Ad accompagnarla, la novità di quest’anno, ovvero la Giuria composta da Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone. La regia di Roberto Cenci.

All Together Now 11 novembre 2020, la seconda puntata con Michelle Hunziker

Il meccanismo di All Together Now non cambia rispetto alle stagioni passate. Dodici concorrenti si sfidano in sei puntate, al termine delle quali il vincitore porta a casa 50 mila euro.

In ciascuna puntata, i cantanti gareggiano in due manche e ottengono un voto dal Muro di 100 giurati dello show. Personaggi del mondo dello spettacolo, esperti o professionisti della musica. Per esprimere il proprio apprezzamento, gli basta alzarsi dalla postazione e iniziare a cantare insieme al concorrente.

Inoltre, i concorrenti devono fare i conti con il giudizio dei quattro giudici. Ciascuno di loro può regalare fino ad un massimo di cinque punti ai cantanti. Ma i protagonisti devono fare attenzione, perché ciascun giurato può anche togliere punti. In ultimo, una volta a puntata, dalla giuria può arrivare un super bonus “insindacabile” da 100 punti.

Infine, dallo spareggio tra i peggiori delle due manche viene fuori il nome del cantante eliminato.

Ma ecco chi sono i concorrenti:

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca)

(29 anni, di Lucca) Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta)

(33 anni, di Giacarta) Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò)

(23 anni, di Nardò) Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno)

(18 anni, di Priverno) Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato)

(21 anni, di Corato) Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano)

(23 anni, di Ottaviano) Antonio Marino (38 anni, di Napoli)

(38 anni, di Napoli) Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate)

(19 anni, di Limbiate) Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo)

(25 anni, di Palermo) Savio Vurchio (52 anni, di Andria)

(52 anni, di Andria) Gli amabili, duo composto da Elena Frantini (35 anni di Varese) e Massimiliano Corrà (39 anni di San Bonifacio).

La scorsa settimana è stato eliminato Luigi Frezza, 23enne napoletano. Si è presentato con grande carica e positività, ma non gli è bastato.

Per quanto riguarda lo show, invece, Anna Tatangelo, J-ax, Francesco Renga e Rita Pavone hanno impresso una marcia diversa allo spettacolo. Non sempre in senso positivo.

La diretta

La seconda puntata di All Together Now inizia al ritmo di Radio Gaga dei Queen.