Stasera in Tv giovedì 12 novembre. Su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Paramount Network manda in onda il film drammatico Storia di noi due con Bruce Willis.

Stasera in Tv giovedì 12 novembre 2020 Serie Tv, film, Rai

Rai 1, alle 21.25, manda in onda il quindicesimo episodio della serie Doc nelle tue mani, con Luca Argentero. Il titolo è Veleni Andrea viene accusato da un ex specializzando di aver falsificato i dati della sperimentazione. Il medico però, non potendo difendersi a causa della perdita di memoria, chiede supporto alle persone vicine. Nel frattempo Agnese ha un malore.

Inoltre su Rai 2, alle 21.25,è previsto il telefilm FBI con Zeeko Zaki. Nell’episodio La vita è per i vivi, Maggie e Zidan si occupano dell’omicidio di una donna. E le indagini li portano sulle tracce di un’organizzazione criminale messicana. Scopriranno l’esistenza di un piano di riciclaggio di denaro.

Infine Rai 3 trasmette, alle 21.25, il film drammatico del 2017, Stronger con Jake Gyllenhaal. Il film racconta la storia vera di Jeff Bauman, una delle vittime dell’attentato di Boston nel 2013. Dopo l’amputazione delle gambe diventa un eroe per essere riuscito ad identificare uno dei colpevoli della strage.

Stasera in Tv giovedì 12 novembre 2020, programmi, film, Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il talk di approfondimento Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa delle zone di rischio, tra emergenza ospedaliera ed economica. Nonostante le nuove restrizioni la curva dei contagi continua a salire. Ampio spazio anche alla crisi economica che sta colpendo il nostro Paese.

Inoltre su Canale 5, alle 21.25, va in onda il film fantastico del 2001, Harry Potter e la pietra filosofale con Daniel Radcliffe. L’undicenne Harry Potter scopre che i suoi defunti genitori erano dei maghi. Per perfezionare le sue arti si iscrive alla scuola di magia di Hogwarts. Qui conosce Hermione e Ron.

Infine Italia 1, alle 21.25, va in onda un nuovo appuntamento de Le Iene Show. La conduzione è affidata al trio femminile Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei, che torna in video dopo essere guarita dal covid. Tra i temi della puntata il primo caso di un visione contagiato dal virus.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, trasmette il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dell’emergenza Covid e della nuove restrizioni imposte dal Governo Conte. Tra gli ospiti Andrea Crisanti, Walter Ricciardi, Fabrizio Pregliasco, Tito Boeri e Giovanni Toti.

Invece NOVE, alle 21.25, manda in onda il programma di intrattenimento Cambio moglie. Due coppie si scambiano la moglie per sette giorni. Nel corso della settimana la consorte può imporre delle nuove regole di convivenza. Terminato l’esperimento, le famiglie si rincontrano per un confronto finale.

I film trasmessi su Paramount, La5

Paramount Network , alle 21.00, trasmette il film drammatico del 1999, Storia di noi due con Bruce Willis e Michelle Pfeiffer. Ben e Katie decidono di mandare al campo estivo i loro figli. Rimasti soli si accorgono che, dopo 15 anni di matrimonio, il loro amore è finito.

Infine La5, alle 21.10, va in onda il film commedia del 2009, La rivolta delle ex, con Jennifer Garner. Connor è un grande seduttore. Durante il matrimonio del fratello, viene perseguitato dai fantasmi delle sue ex. Il loro intento è di fargli cambiare atteggiamento nei confronti delle donne.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2017, John Wick capitolo 2 con Keanu Reeves. John Wick si è ritirato dalla malavita. Ma torna in azione quando il mafioso italiano Santino D’Antonio lo costringe a ripagare alcuni favori rimasti in sospeso.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film thriller del 2017, La ragazza nella nebbia con Toni Servillo. In un paesino disperso tra le Alpi, un’adolescente scompare misteriosamente. L’Ispettore Vogel che si occupa del caso, scopre inquietanti verità.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, trasmette il film commedia del 2011, Come è bello far l’amore con Fabio De Luigi. Andrea e Giulia sono una coppia di quarantenni che non condivide più l’intimità. Ma quando chiedono aiuto a Max, un vecchio amico di Giulia, tutto cambia.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, va in onda il film fantascienza del 2019, Terminator-Destino Oscuro con Arnorld Schwarzenegger. Sarah, esperta catturatrice di robot, deve prendersi cura di Dani, che è inseguita da un cyborg.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film biografico del 2019, Georgetown, con Christoph Waltz. Il tedesco Ulrich Mott dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, sposa la giornalista Elsa Brecht. Quando la coniuge viene uccisa, lui diventa il primo sospettato.

Invece su Sky Cinema Family, alle 21.15,è previsto il film commedia del 2018, Goleador con Carmen Ruiz. Francisco gioca in una squadra di calcio che non vince da tempo una partita. Per evitare la squalificazione dovranno conquistare tre vittorie consecutive.

Invece Sky Cinema Action, alle 21.15, manda in onda il film spionaggio del 2002, Bad company- protocollo Praga con Chris Rock. L’agente Kevin Pope viene ucciso durante un missione. Per non annullare l’operazione la Cia lo sostituisce con il fannullone Jake.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2018, An Acceptable loss-decisione estrema con Jamie Lee Curtis. Elizabeth Lamm, ex consigliere degli Usa, decide di riprendere l’insegnamento all’università. Ma ben presto dovrà fare i conti con il suo passato.