Finalmente Massimo Cannoletta è riuscito a conquistare un cospicuo montepremi a L’Eredità. É accaduto nella puntata dell’11 novembre 2020 del game show condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale di Rai 1.

Massimo Cannoletta: quanto ha vinto il campione

Massimo Cannoletta è riuscito a vincere la somma di 40.000 euro dopo aver dimezzato soltanto due volte nel corso della Ghigliottina finale. È già da oltre 10 giorni che il giovane leccese fa parte della famiglia de L’Eredità. Riesce sempre a superare tutte le fasi iniziali del game ed arrivare al Triello. Il nuovo regolamento infatti prevede che una volta giunti a questa fase del gioco i concorrenti possono tornare il giorno successivo. Massimo ha mostrato di avere una cultura generale che lo ha messo in grado, soprattutto nell’ultima puntata, di rispondere a domande del Triello anche abbastanza complicate. La sua caratteristica principale è la capacità deduttiva. Dinanzi alle domande, spesso molto complicate, riesce a fornire la risposta esatta basandosi su un ragionamento logico. Lo ha dimostrato più volte con grande meraviglia di Flavio Insinna che non gli ha mai lesinato complimenti per il suo grado di preparazione.

Triello e Ghigliottina dell’11 novembre 2020

Ad esempio una domanda del Triello era così concepita: “Cosa c’era nel kit di sopravvivenza dell’astronauta della prima missione Mercury nel 1961?“. Tra le varie ipotesi Massimo Cannoletta ha subito intuito che si trattava di un repellente per squali. Ed ha spiegato il motivo. Infatti se il modulo spaziale, per qualche errore fosse caduto in mare, prima dell’arrivo dei soccorsi, era possibile l’avvicinarsi di squali. Questo dimostra l’intelligenza di un ragionamento concreto che lo ha portato ad essere protagonista assoluto del Triello. L’ex campionessa Bice Ghetti infatti è rimasta soltanto a 10.000 euro.

Massimo è così arrivato di nuovo alla Ghigliottina con la cifra di 160.000 euro. Ha dimezzato soltanto due volte nella scelta delle parole restando così alla consistente somma di 40.000 euro.

Alla fine le cinque parole erano le seguenti: Imitazione, Fuga, Seguire, Ragione e Materno. Il campione è riuscito ad individuare l’unica parola che poteva unirsi alle cinque precedentemente scelte. Si trattava di Istinto.

E così finalmente Massimo Cannoletta, l’uomo che ha compiuto per due volte il giro del mondo, ha messo in cassa i suoi primi 40.000 euro. Questa sera ci riprova cercando di tornare di nuovo al tavolo della Ghigliottina. Un’ambizione che è rincorsa anche da un’altra campionessa, Bice Ghetti.

I due infatti sono i principali personaggi de L’Eredità in questo periodo. Sono riusciti a catturare l’attenzione e l’interesse dei telespettatori per il grado di cultura generale, ma anche la serietà con cui si sono avvicinati al game condotto da Flavio Insinna.