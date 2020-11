DOC Nelle tue mani 12 novembre, Veleni, episodio, finale, dove è girato

DOC Nelle tue mani torna questa sera, giovedì 12 novembre alle 21:25 su Rai 1, con l’episodio intitolato Veleni. È il quindicesimo della serie con Luca Argentero e Matilde Gioli. Marco Sardoni e la moglie Irene decidono di andare fino in fondo e di falsificare i documenti per incastrare Andrea Fanti.

Come sempre, nelle ultime settimane, va in onda un solo episodio, per lasciare spazio ad Amasanremo. DOC è prodotto da Rai Fiction e Lux Vide. La regia è di Jan Maria Nicolini e Ciro Visco.

DOC Nelle tue mani 12 novembre, trama generale

Al Policlinico Ambrosiano di Milano, Andrea Fanti è un primario stimato e talentuoso. Benché freddo e talvolta cinico, gli viene riconosciuta una preparazione fuori dal comune. Poi, il padre di un paziente morto in reparto gli spara e lui perde gli ultimi dodici anni di memoria. Nessun ricordo della morte del figlio Mattia, né della separazione dalla moglie Agnese Tiberi, Direttrice Sanitaria della struttura. Scomparse anche le reminiscenze legate alla figlia Carolina.

In ospedale, viveva una relazione con Giulia Giordano, sua allieva e collega da dieci anni. Lei custodisce il segreto e ne parla solamente con l’amico e collega Lorenzo Lazzarini, che però è innamorato di lei. Ne sa qualcosa anche il Neuropsichiata Enrico Sandri, altrettanto deciso a fare in modo che Fanti ricostruisca da solo i ricordi. Il suo ruolo, tuttavia, è ugualmente importante per la riabilitazione del medico.

È soprattutto grazie al sostegno di Sandri se Fanti inizia a rimettere in ordine la memoria. Riesce a tornare in reparto, ma gli viene concesso di lavorare solo come assistente, perché le amnesie mettono più volte e rischio i pazienti.

Fanti è ostacolato dal collega Marco Sardoni, che per anni gli ha conteso il ruolo di primario. Insieme alla moglie Irene, Sardoni approfitta della situazione, falsifica alcuni documenti e prova a distruggerne definitivamente la carriera.

Fanti, nel frattempo, è un medico e un uomo trasformato. È amato in reparto, persino dagli specializzandi. Empatico e disponibile, recupera le sue capacità diagnostiche fuori dal comune e diventa insostituibile.

Dal punto di vista personale, prova a tornare con l’ex moglie Irene, ma lei rifiuta il riavvicinamento. Però, è ancora innamorata di lui.

Mentre, con il passare dei mesi riemerge anche il legame con Giulia Giordano.

DOC Nelle tue mani 12 novembre, trama episodio Veleni

L’episodio di DOC Nelle tue mani in onda giovedì 12 novembre si intitola Veleni. È il penultimo della prima stagione e rappresenta una svolta cruciale per l’intera trama.

Marco e Irene Sardoni nell’episodio precedente hanno rintracciato l’ex specializzando Dario Corolla. Ha lavorato al Policlinico Ambrosiano e, per via degli screzi con Andrea Fanti, ora è disposto a testimoniare il falso pur di vendicarsi di lui.

Sardoni ha falsificato i documenti sulle morti dei pazienti e sugli effetti collaterali del medicinale Satonal. La colpa di quei decessi lo travolgerebbe. Lavorando insieme alla moglie Irene, responsabile di una grossa casa farmaceutica, ha cancellato le prove dei suoi errori, ma non basta.

Sardoni decide ora di servirsi della testimonianza di Corolla, per minare definitivamente la carriera di Fanti. Ci riesce, anche perché Fanti non può difendersi per via dell’amnesia.

Le prove sul Satonal, però, sono lì a parlare. Anche perché, in reparto molti medici iniziano a sospettare le macchinazioni di Sardoni.

La trama di DOC Nelle tue mani del 12 novembre, tuttavia, regala anche altri colpi di scena. Un malore colpisce Agnese Tiberi e rischia di rimettere in discussione il legame con Andrea Fanti.

Mentre, anche Gabriel Kidane ed Elisa Russo hanno i loro grattacapi. La comunità etiope non accetta il rifiuto delle tradizioni da parte di Kidane e lui rischia di cedere al matrimonio combinato con una donna che ha visto solo in foto. Infine, dopo settimane di incomprensioni e indecisioni, per Alba Patrizi e Riccardo Bonvegna sembra il momento di vivere apertamente il loro amore.

Dove è girato DOC Nelle tue mani

La serie DOC Nelle tue mani è girata tra Milano, Roma e Formello. La fiction è ambientata al Policlinico Ambrosiano di Milano, ma l’ospedale in cui è stata girata corrisponde nella realtà al Policlinico Universitario del Campus Biomedico dei Roma.

Tuttavia, molte scene sono girate a Milano. Soprattutto le panoramiche e le altre immagini in esterna. Si riconoscono la zona del Naviglio Pavese, il quartiere Isola, la Darsena e Porta Ticinese.

Ulteriori scene sono girate all’Università Campus Biomedico di Roma.

Storia vera di DOC Nelle tue mani

La trama della serie DOC Nelle tue mani è ispirata alla storia vera del Dott. Pierdante Piccioni. Primario al Pronto Soccorso di Lodi, nel 2013 Piccioni rimase vittima di un incidente e perse dodici anni di memoria.

Tornò in corsia dopo la riabilitazione, con un atteggiamento completamente diverso. Iniziò a considerare fondamentale l’empatia per i pazienti, mentre prima si mostrava pragmatico e scostante.

Piccioni ha raccontato la sua vita nei libri Pronto Soccorso e Meno Dodici, pubblicati da Mondadori.

La storia di Andrea Fanti, corrisponde nella sua essenza a quella vissuta realmente da Piccioni. Ma la sceneggiatura della fiction, naturalmente, prende sempre più una sua strada, con il passare delle puntate.

DOC Nelle tue mani episodio Veleni, Cast, attori e personaggi

Il cast completo di DOC Nelle tue mani, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati: