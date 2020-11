Venerdì 13 novembre, in diretta dalle 21.25 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Tale e quale show.

Carlo Conti, dopo l‘assenza della scorsa settimana torna al timone del programma di intrattenimento. Risultato positivo al Covid 19 era stato ricoverato in ospedale per accertamenti. E come è accaduto 15 giorni fa, conduce la trasmissione dal suo appartamento.

Le imitazioni, come di consueto, sono valutate da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme. L’ospite della puntata è Elena Sofia Ricci, che interpreta Rita Levi Montalcini nel film tv che andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 26 novembre. L’attrice ricopre il ruolo di quarto giudice.

Tale e quale show 13 novembre, imitazioni, Rey, Monte, Sol



Prima di iniziare Carlo Conti ci tiene a sensibilizzare il pubblico a seguire le semplici regole anti contagio da Covid. Lui sta guarendo dal virus ma spiega che si tratta di una patologia che non va sottovalutata. E ci tiene inoltre anche a salutare Nello, colui con cui ha condiviso la degenza ospedaliera per una settimana.Come è accaduto due settimane fa il presentatore conduce la puntata dalla sua abitazione.

Dopo aver salutato i giudici, introduce l’ospite di questa puntata Elena Sofia Ricci, che è venuta presentare la fiction dedicata a Rita Levi Montalcini di cui è protagonista. Anche l’attrice ha avuto il covid all’inizio del lockdown ma ha scoperto di averlo avuto solo a giugno dopo aver eseguito i test prima di accedere sul set della fiction.

La prima ad è esibirsi è Carolina Rey che deve interpretare Laura Pausini inIncancellabile. Gabriele Cirilli prende il posto di Conti nell’introduzione degli artisti, prima della celebre salita nell’ascensore. Il trucco della Rey si avvicina abbastanza alla Pausini. Ha cantato bene ma la voce è un po’ lontana dall’originale. Ma Loretta Goggi ha riconosciuto in alcuni punti l’identicità. I giudici riconoscono che la cantante emiliana è difficile da imitare per la sua elevata estensione vocale.

Giulia Sol invece deve imitare Liza Minelli in Cabaret. Il trucco e le movenze sono molto verosimili. Elena Sofia Ricci si complimenta con Giulia Sol perché ha contemporaneamente cantato e ballato. E percepisce che la ragazza è amante del musical. Panariello che l’aveva sempre bacchettata perché non ritenuta propriamente brava nell’imitazione, questa sera ha dato dimostrazione del suo talento da attrice.

Il terzo protagonista è Francesco Monte che deve interpretare Tiziano Ferro in Il regalo è più grande. Il make up è estremamente lontano dall’originale. Ma la voce in alcuni punti è molto simile. L’inizio della esibizione è stata sottotono ma si è ripreso nella seconda parte del brano.

Tale e quale show Penna

Agostino Penna, vincitore della scorsa edizione, sarà Phil Collins, ex leader dei Genesis.

Canta due brani: Against all odds e In the air tonight. Penna è molto somigliante a Collins. L’esibizione è emozionante. Per Elena Sofia e Loretta Goggi ha centrato lo stesso timbro di Collins. E ha saputo imitare il suo “graffiato”. Ironicamente Panariello lo paragona fisicamente a Mastella da giovane.