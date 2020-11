Nella puntata di Domenica in del 15 novembre, ci sono tra gli altri ospiti, Tiziano Ferro e Sinisa Mihajlovic. L’appuntamento è su Rai 1 alle 14.00 con la decima puntata della edizione attuale del contenitore festivo. Al timone, come sempre, la padrona di casa Mara Venier. La diretta è dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Tiziano Ferro si collega da Los Angeles dove attualmente si trova. Mentre Sinisa Mihajlovic è presente in studio insieme alla moglie Arianna.

Ferro, dagli Stati Uniti, in particolare da Los Angeles è il protagonista della pagina iniziale del contenitore festivo di Rai 1. E’, infatti, al centro di una lunga intervista nella quale si racconta tra carriera e vita privata.

Naturalmente la sua presenza, in collegamento, è finalizzata a presentare alcune canzoni tratte dal nuovo album di cover ‘Accetto miracoli’.

Ci sono anche alcuni spezzoni tratti del documentario ‘Ferro’, girato tra l’Italia e gli Stati Uniti nel quale Tiziano Ferro racconta i momenti più importati che hanno segnato la sua vita artistica e professionale.

Sinisa Mihajlovic, ospite in studio insieme alla moglie Arianna, interviene per raccontare la sua battaglia contro la leucemia e contro il Covid19.

Da queste terribile esperienze è nato il libro autobiografico ‘La partita della vita’.

Lo spazio dell’informazione

Lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica è presente anche questa settimana. Sette giorni fa Mara Venier aveva ospitato in studio l’immunologo Francesco Le Foche. Oggi è la volta del Prof. Fabrizio Pregliasco, noto virologo, che si collega da Milano. L’obiettivo è fare il punto sulla situazione in Italia in merito all’aumento dei contagi da Coronavirus. La soglia dei 40 mila contagi quotidiani è stata ampiamente superata, i decessi sono aumentati sprofondando il nostro Paese in una situazione da primo lockdown. Che accadrà?

In collegamento da Roma anche il Prof. Antonio Rebuzzi, Direttore della Terapia Intensiva Cardiologica del Policlinico Gemelli.

Gli ultimi ospiti

Tra gli ultimi ospiti della puntata c’è il giornalista e scrittore Mario Calabresi. Ricorda la figura di Carlo Saronio che ha ispirato il suo ultimo libro ‘Quello che non ti dicono’.

Inoltre Selvaggia Lucarelli è in collegamento da Milano.

Franco Antonello, il papà di Andrea, un ragazzo autistico di 27 anni, si collega da Castelfranco Veneto per raccontare la bellissima storia presente nel libro in uscita in questi giorni ‘La valigia Aran’.

La regia di Domenica in è di Flavia Unfer. Il programma è fruibile anche su RaiPlay.