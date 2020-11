Giovedì 19 novembre, in diretta alle 21.25 su NOVE, va in onda la terza puntata di Cambio Moglie.



I protagonisti sono i Settembrini di Solaro, in provincia di Milano. Sono molto attenti all’ordine e alla pulizia. Entrambi i coniugi sostengono che non può definirsi famiglia, una coppia che abbia figli. Infatti dalla loro unione sono nate due bambine.

Invece a Carnago, in provincia di Varese, vivono gli Ambrosetti, che invece non hanno figli. Sono disordinati, amano prendersi cura di sé stessi senza dover rinunciare a nulla. Si definiscono imprevedibili ed amanti della libertà.

A Solaro, provincia di Milano, abitano i Settembrini. Luca, imbianchino, e Ghezelle, cameriera d’albergo, hanno due bambine, Ginevra e Atena. La sorella maggiore aiuta la sorella più piccola a vestirla e lavarsi i denti. Giselle è maniaca dell’ordine, sia in casa che a lavoro. E si accompa personalmente di tutte le faccende domestiche.

A Carnago, in provincia di Varese, vivono invece gli Ambrosetti. Daniele è un idraulico, mentre Maddalena è un’insegnante di pool dance. Si conoscono sin di ragazzini ma la scintilla è scattata durante una grigliata di Pasquetta. Sono disordinati ma definiscono creativo il loro disordine. Riescono però nel caos ha trovare ciò che gli occorre. Non hanno voluto figli e li infastidiscono le coppie che parlano solo dei loro pargoletti.

E’ arrivato il giorno dello scambio. Maddalena e Ghezel sono entrate nel loro appartamento. Durante il sopralluogo si accorgono di trovarsi in un ambiente completamente differentemente dal loro.

Maddalena infatti non ha molte regole ma è una pioniera della libertà. Ghezel invece desidere che ogni oggetto sia collocato al suo posto. Quando Luca e Daniele tornano a casa, hanno modo di incontrare la loro nuova consorte.

Durante il primo giorno a casa Settembrini, Maddalena deve occuparsi della casa. E mentre Luca prepara il pranzo Ginevra aiuta Maddalena ad apparecchiare. Una volta a tavola Maddalena nota che le due bambine sono molto composte ed educate. Non possono alzarsi se non dopo il permesso dei genitori. Nel pomeriggio invece aiuta le piccole a mettere a posto la loro stanza.

Invece Ghezel durante la mattina si reca in un parco avventura assieme a Daniele. Nel pomeriggio si reca in palestra per sostituire Maddalena nell’insegnamento della pole dance.

Il giorno dopo Daniele e Ghezel vanno a cercare funghi. Mentre Maddalena deve stirare, senza lasciare alcuna piega. E deve seguire la chat delle mamme della scuola.