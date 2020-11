Questa sera, 20 novembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta il GF Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah, Selvaggia Roma e Giulia Salemi.

GF Vip 5 diretta 20 novembre scontro frontale tra Elisabetta e Selvaggia

Inizia il programma. Alfonso Signorini annuncia ufficialmente che il Grande Fratello prolungherà questa edizione fino ai primi di febbraio. Ai concorrenti sarà comunicato lunedì prossimo.

Si parla di Elisabetta e Selvaggia, che hanno avuto un duro scontro nel corso di questa settimana. La Roma ha trascorso dei giorni nel Cucurio insieme a Pierpaolo e durante la loro permanenza hanno avuto modo di confrontarsi più volte sul rapporto di Pretelli e della Gregoraci. La Roma pensa che Elisabetta abbia usato Pierpaolo e lo stia facendo soffrire. La Gregoraci ha sentito una di queste conversazioni dal salotto della Casa e si è infuriata sia con lei che con Pierpaolo. Pretelli è stato accusato di non avere “le p***e”.

Stasera si rinizia a discutere. “Non devi parlare di me. Fatti il tuo Grande Fratello senza parlare di me” – dice Elisabetta a Selvaggia con veemenza. “Se ho le p***e o meno non dovrebbe cambiarti nulla visto che sono solo un tuo amico” – la provoca Pierpaolo. Selvaggia le dà della maleducata: “Io sono aggressiva solo con le persone che mi urlano in faccia”.