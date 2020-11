La finale di Ballando con le Stelle va in onda questa sera, 21 novembre, su Rai 1. La conduttrice Milly Carlucci, dopo un’edizione travagliata, deve confrontarsi con l’ultimo ostacolo: l’assenza di Maykel Fonts risultato positivo al Covid. Il ballerino di Alessandra Mussolini è sostituito da Samuel Peron.

Nel corso della semifinale Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati ripescati, e si sono uniti alle sei coppie finaliste. Ecco la classifica provvisoria con i punteggi ottenuti nel corso della semifinale. Per proclamare la coppia vincitrice tali punteggi devono ancora essere sommati a quelli ottenuti dalla giuria e dal televoto di questa sera.

Gilles Rocca – Lucrezia Lando (30 punti)

Paolo Conticini – Veera Kinnunen (30 punti)

Alessandra Mussolini – Samuel Peron (30 punti)

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina (10 punti)

Costantino della Gherardesca – Sara Di Vaira (0 punti)

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro (ripescati) (-10 punti)

(ripescati) Tullio Solenchi – Maria Ermachkova (-10 punti)

A fine puntata e del tutto a sorpresa, infatti, Milly Carlucci aveva annunciato che nessuna coppia sarebbe stata eliminata quel giorno.

In occasione della finale, infine, la ballerina per una notte è il membro della giuria Carolyn Smith. Questo tuttavia non la esonera dai suoi doveri di giurata, che compie insieme a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Ballando con le Stelle 21 novembre, l’esibizione di Tullio Solenghi

Maykel Fonts è in collegamento da casa per incitare la sua allieva Alessandra Mussolini. Quindi, entrano in pista tutte le coppie finaliste. Come anticipato, Alessandra Mussolini è accompagnata da Samuel Peron.

Il giudice Guglielmo Mariotto è vestito da Babbo Natale. “Sei inquietante così” scherza la conduttrice. “E tu allora vestita da Frozen?” risponde lui.

I primi a danzare sono Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. Dietro le quinte, Solenghi si lamenta del 5-0 ricevuto dai giudici sabato scorso contro Paolo Conticini e Veera Kinnunen. “Lo trovo ingiusto” afferma. Nel corso dell’edizione, fra SOlenghi e la sua maestra è nata una bella amicizia. Per la prima fase della finale si esibiscono con una Rumba.

“Mi piacciono le cose basilari, ma forse in finale c’è stata troppa tensione. C’è stato qualche errore.” commenta Carolyn Smith. Canino e Zazzaroni sono d’accordo con lei. Selvaggia Lucarelli e Mariotto lo criticano anche più aspramente: “Non hai dato il massimo stasera, dovevi portare un cavallo di battaglia” dice la Lucarelli. I voti ricevuti dalla coppia sono tre 7, un 8 da Selvaggia Lucarelli e un 6 da Mariotto. Il totale, sottraendo anche i 10 punti in negativo che la Solenghi si porta dietro dalla semifinale, è 25 punti.

Ballando con le Stelle 21 novembre, Daniele Scardina in pista

La seconda coppia a esibirsi questa sera è quella composta da Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina. “Se non sei forte la vita ti butta a terra. Vinciamo: dobbiamo vincere.” afferma Scardina nel filmato introduttivo. Il ballo della coppia è un potentissimo Paso.

Mariotto insiste e commenta per primo l’esibizione. “Hai deciso che vinci” esclama il giudice. “Eccellente, da sportivo hai tirato fuori grinta, coordinazione, attitudine, feeling, e dei sollevamenti pazzeschi.” dichiara la Smith. “Sei stata più brava della tua ballerina” continua Zazzaroni. L’esibizione è la prima della serata a ottenere un punteggio perfetto: tutti 10.