Sabato 21 novembre, in diretta alle 21.25 su Canale 5, va in onda la semifinale di Tu si que vales. Lo show è condotto da Belen Rodriguez che è affiancata da Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara.

In questo appuntamento tutti gli artisti che hanno superato la prima fase di selezione devono convincere i giudici a portarli in finale. Infatti tutte le esibizioni sono, come di consueto, valutate da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Mentre l’attrice romana Sabrina Ferilli si occupa delle percentuali di gradimento del pubblico in studio. Gerry Scotti appare nuovamente in collegamento anche dopo la guarigione dal Covid.

Tu si que vales diretta 21 novembre, semifinale