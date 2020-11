Questa sera, 24 novembre, Matrimonio a prima vista Italia 5 propone le ultime decisioni delle coppie. Dopo la scelta finale compiuta la settimana scorsa, le coppie raccontano gli sviluppi delle loro relazioni: ma non solo. Inaspettatamente, si sono verificati colpi di scena come non se ne sono mai visti nella storia del reality.

Ricapitoliamo quanto accaduto fino ad ora. Giorgia e Luca, la coppia più unita, non ha avuto dubbi: vogliono restare sposati. Anche Andrea e Nicole sono rimasti insieme nonostante gli alti e bassi del loro rapporto, dovuti ai dubbi iniziali di Andrea riguardo l’aspetto di Nicole. Invece, Sitara e Gianluca non ce l’hanno fatta: si sono lasciati. Troppi litigi e incomprensioni hanno condotto a una rottura insanabile fra i due.

Tuttavia, la puntata di questa sera ribalta molte delle situazioni che ritenevamo già stabilizzate, portando a nuove conclusioni inaspettate e addirittura ad uno scambio di coppia.

Vi ricordiamo che potete seguire la diretta di Matrimonio a prima vista Italia 5 in chiaro su Real Time, o in streaming attraverso il servizio DPlay. L’appuntamento è alle 21.20.

Matrimonio a prima vista Italia 5 diretta 24 novembre, la diretta