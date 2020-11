Ti spazzo in due è il nuovo programma in onda su Real Time di cui maridacaterini.it vi ha dato, a luglio, tutte le anticipazioni. In un periodo storico in cui la pulizia e l’igiene non sono mai state così centrali, le Paglionico, tre generazioni di donne pugliesi (dalla super nonna alle nipoti) sono unite in un’impresa di pulizie a gestione familiare. Si addossano il compito di far brillare pavimenti e rendere limpide finestre e fornelli trasformando. Dove sono passate loro, le case da orrori di sporcizia, di trasformano in luoghi scintillanti di pulito.

Ti spazzo in due Real Time – il format

Dunque il 25 novembre alle 21:20 arriva in prima tv su Real Time il family business tutto al femminile, Ti spazzo in due, programma di Fiamma Sanò e Discovery Italia prodotto da Jumpcutmedia.

In ogni puntata le Paglionico sono contattate dal proprietario di casa per eliminare il nemico numero uno della propria abitazione: lo sporco. Dopo il sopralluogo dell’infallibile squadra di pulizie, le telecamere seguono le eroine del pulito al lavoro. E il telespettatore può seguire, passo dopo passo, il cambiamento della casa imparando i trucchi del mestiere con i tutorial delle Paglionico, segreti di pulizia efficaci e semplici. Anche se l’ingrediente fondamentale è sempre e solo uno: l’olio di gomito, avvertono le signore.

Il docureality, oltre a mostrarci il prima e il dopo delle case, entra nel privato delle Paglionico, per raccontare il loro mondo e le loro vite. Sembrano tutte sorelle, ma sono tre generazioni di donne di grande e antico mestiere, infaticabili e davvero votate al proprio lavoro.

Ti spazzo in due Real Time – protagoniste

Antonella, la mamma e il boss: è lei che nella vita organizza e gestisce l’attività della famiglia. Una grande professionista, inflessibile, ma accogliente ed empatica, soprattutto quando insegna i suoi segreti ai padroni di casa.

Anna, la sorella minore di Antonella: esuberante, romantica, volubile. È l’opposto caratteriale della sorella. Battibeccano spesso, ma i loro litigi si risolvono sempre in una risata.

Rosy, la nonna, la veterana: Ironica e saggia, è la madre di Antonella e Anna, lo spirito guida della famiglia. Bella e indipendente, ha un detto in barese per ogni occasione.

Tiziana e Veronica, le due figlie di Antonella, impavide ed energiche, si alternano nelle pulizie più pesanti.

Dove vederlo

Ti spazzo in due è un programma di Fiamma Sanò e Discovery Italia, prodotto da Jumpcutmedia. Scritto da Fiamma Sanò con Lorenzo Brunetti, regia di Michele Imperio. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. La serie sarà disponibile anche su DPlay.