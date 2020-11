Tv8 propone oggi il film Un amore possessivo. La pellicola è di genere drammatico con atmosfere thriller e ad alta tensione emotiva.

La pellicola è datata 2018 ed ha la durata di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense.

Un amore possessivo film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Gail Harvey. Protagonisti principali sono Laura Collins e il giudice Elizabeth Hanover interpretate rispettivamente da Shannen Doherty e Mira Sorvino. Ricordiamo che Shannen Doherty è conosciuta ai telespettatori italiani per avere interpretato due serie cult: Beverly Hills 90210 nel ruolo di Brenda e Streghe nel ruolo di Prudence “Prue” Halliwell.

Nel cast anche Callan Potter che dà il volto a Robert Tennison.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver capoluogo della British Columbia. La produzione è della Lifetime che ha trasmesso per la prima volta il film oltreoceano il 16 settembre 2018. Il titolo originale è No One Would Tell.

La storia raccontata è ispirata ad una vicenda realmente accaduta. Tv8 propone il film per la prima volta il 25 novembre 2020 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Un amore possessivo – trama del film in onda su Tv8

La trama raccontata segue la storia di una madre single, Laura Collins, e di sua figlia Sarah. Pur essendo molto giovane Sarah ha già alle spalle molte sofferenze sentimentali e soprattutto legami che si sono rivelati in seguito non consoni alla sua età.

La madre ha sempre sofferto di questa situazione. Quando finalmente Sarah inizia a frequentare Rob Tennison, inizia a pensare che la figlia possa avere un futuro sentimentale sereno. Osservando i due giovani Laura si rende conto che tra loro c’è una grande affinità. I due si dimostrano felici e sembra che nessun ostacolo possa impedire una relazione tranquilla.

Purtroppo il destino ha scritto pagine differenti. Infatti man mano che il legame tra Sarah e Rob va avanti, Laura Collins nota nel giovane dei particolari che cominciano a preoccuparla. Rob infatti mostra una gelosia ed un desiderio di possesso che non sono normali in un giovane della sua età. Laura comprende che Rob sta mostrando il lato più oscuro di sé stesso. Inizia così a sorvegliare i ragazzi perché fortemente preoccupata.

Il finale del film

La situazione precipita quando improvvisamente Sarah scompare. La madre non trova altro da fare che rivolgersi alla giustizia. Nel frattempo avvengono altri eventi inquietanti. E Laura continua la sua battaglia legale perché è intenzionata ad avere giustizia a tutti i costi.

La storia vera

La vicenda realmente accaduta aveva come protagonista uno studente liceale Jamie Fuller che aveva ucciso la sua ragazza Amy Carnevale di 14 anni.

Il giovane era molto possessivo. E quando Amy decise di lasciarlo, la attira in un tranello e la pugnala per ben 10 volte dopo averle tagliato la gola. L’episodio è avvenuto il 23 agosto del 1991 nel Massachusetts.

Un amore possessivo – il cast completo

Di seguito il cast del film Un amore possessivo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori