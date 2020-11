Dream Hotel: Myanmar è il titolo del film che propone oggi Rai 2. La pellicola è di genere sentimentale con atmosfere anche drammatiche. Ha la durata di un’ora e trenta minuti ed è una coproduzione tra Austria e Germania. Fa parte di un ciclo di Tv movie dal titolo Das Traumhotel tutti trasmessi in terra tedesca dalla ZDF.

Dream Hotel: Myanmar – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è firmata da Otto Retzer. Personaggio principale è Mark Winter presente in tutti i tv movie della serie. Ad interpretarlo è Christian Kohlund. Accanto a lui nel cast anche altri personaggi di puntata.

Le riprese si sono svolte in alcune location in Myanmar, tra cui Bagan, Yangon, Ngwe-Saung e sul Lago Inle La città di Bagan precedentemente conosciuta come Pagan, fu la vecchia capitale di parecchi regni antichi in Birmania

La produzione è della Lisa Film, ARD Degeto Film, ARD TV. Il titolo originale è Das Traumhotel Myanmar.

Dream Hotel: Myanmar – trama del film in onda su Rai 2

La storia, come le altre del ciclo, ha come protagonista Mark Winter responsabile della lussuosa catena di alberghi Siethoff. Siamo a Myanmar, in particolare a Bagan. Georg Körner è venuto per preparare il suo matrimonio con la modella Anna Pauli nell’hotel di Winter.

Lo staff dell’hotel ha poco tempo per prepararsi. E a presto si scopre che il matrimonio è a rischio. Anna è bloccata all’aeroporto di Yangon e il prossimo volo potrebbe essere cancellato. All’aeroporto le è capitato di incontrare il fotografo Hendrik Felden, che l’ha portarla a Bagan in jeep. I due, diversi di carattere, non si sopportano a vicenda. E si recano in alberghi separati. Il giorno dopo si fermano ogni tanto perché Hendrik vuole fare delle foto. Mentre riposa, Anna fa rotolare accidentalmente l’auto, che colpisce un albero. L’auto deve essere riparata e Anna e Hendrik rimangono una notte in un villaggio dove si celebra un matrimonio. La notte dormono uno accanto all’altro, ma separati da una tenda improvvisata.

Nel frattempo, Georg ha incontrato in albergo l’esperta estetista Maria Schneider di Rosenheim . Entrambi si accorgono di avere molto in comune. Maria aiuta Georg con i preparativi del matrimonio. Poi fanno un giro in mongolfiera e Georg supera la sua paura dell’altezza.

L’amico di Markus, l’architetto Frank Simon, e sua moglie Verena non stanno bene. Frank soffre della sindrome da burnout uno stato accentuato di stress lavorativo con pericolose conseguenze. Ma rifiuta di ammetterlo.

Dovrebbe progettare un nuovo complesso alberghiero per Markus in Myanmar, ma non ha alcuna ispirazione. Un giorno Frank incontra un monaco che gli dà del riso ma non si aspetta nulla in cambio. Markus dice a Frank che i monaci accettano solo cibo come pagamento e solo la quantità che possono mangiare in una volta. Frank è affascinato dal modo di vivere semplice. Alla fine decide di andare al monastero per ritrovare se stesso. Verena lo aspetterà.

Il finale del film

Anna ha scoperto da Hendrik che sta cercando una certa auto d’epoca in Myanmar da portare a un cliente a Bagan. Per questo riceverà così tanti soldi da poter realizzare un sogno: possedere la propria nave.

L’ultima notte prima di arrivare a Bagan, Anna e Hendrik si avvicinano. Hendrik e Anna arrivano finalmente in hotel a Bagan e Hendrik si rende conto che il suo cliente non è altro che il futuro marito di Anna.

Il matrimonio può aver luogo nel Palazzo Reale di Bagan. Davanti all’altare, Anna si rende conto di non amare Georg, che conosce da poco tempo e che ha quasi il doppio della sua età. Si precipita in spiaggia dove Hendrik è appena partito con una nave. Quando la vede, salta in acqua e nuota verso di lei. Entrambi si abbracciano. Georg è deluso, ma è confortato da Maria.

Dream Hotel: Myanmar – il cast completo

Di seguito il cast del film Dream Hotel: Myanmar in onda su Rai 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Markus Winter – Christian Kohlund

– Christian Kohlund Maria Schneider – Christine Neubauer

– Christine Neubauer Georg Körner – Sky du Mont

– Sky du Mont Anna Pauli – Esther Schweins

– Esther Schweins Hendrik Felden – Hardy Krüger Junior

– Hardy Krüger Junior Frank Simon – Sven Martinek

– Sven Martinek Verena Simon – Marion Mitterhammer

Cast tecnico