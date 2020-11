Massimo Cannoletta è ospite del talk festivo di Rai 1 Da noi a ruota libera nella puntata di domenica 29 novembre. Il super campione del game L’Eredità, condotto da Flavio Insinna è nello studio del programma di cui è padrona di casa Francesca Fialdini.

Da noi a ruota libera Massimo Cannoletta in studio con Flavio Insinna

Flavio Insinna dunque comincia a far uscire dall’ambito di L’Eredità il super campione che è presente da 28 giorni nel game show di Rai 1 nella fascia preserale. E sta per battere il record precedente che apparteneva all’altro campione, Guido, restato per 31 giorni consecutivi nel gioco. Massimo Cannoletta racconta alla Fialdini l’esperienza vissuta. Svela le emozioni, le sensazioni della sua prima volta in tv. Un’esperienza portata avanti serenamente con la consapevolezza di avere una cultura generale che lo mette in condizioni di affrontare le domande con il ragionamento, una tecnica sempre valida. E foriera di risultati. Ricordiamo che Cannoletta è divulgatore culturale e, per lavoro, ha sempre girato il mondo prima dell’arrivo del Covid.

Insomma Insinna fa conoscere il suo gioiello di famiglia anche in altre trasmissioni televisive.

Noi siamo stati i primi ad intervistare il super campione. Questo è il link.

Gli altri ospiti

Tra gli altri ospiti ci sarà anche l’attrice Veronica Pivetti per una chiacchierata su temi d’attualità

Poi Francesco Arca, protagonista della fiction Rai Vite in fuga, parla della passione per il suo lavoro, ma soprattutto racconta come sia cambiata la sua vita dopo essere diventato padre di due figli.

Infine una bella storia di solidarietà con protagonista un esponente dell’Arma dei Carabinieri che ha deciso di fare un’importante donazione solidale. Desidera aiutare chi in questo periodo non ha i mezzi economici per fare la spesa al supermercato.

Come sempre al centro del programma il dialogo con persone comuni, personaggi e artisti del nostro tempo. Tutti sono accomunati da una storia interessante da raccontare e dal desiderio esprimersi senza filtri e senza condizionamenti.

Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni. La Fialdini si occupa di donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.

Da noi a ruota libera è fruibile anche su RaiPlay.