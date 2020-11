Sabato 28 novembre, in diretta dalle 21.25, Canale 5 trasmette la puntata finale di Tu si que vales. Conducono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Nel dodicesimo ed ultimo appuntamento dello show viene svelato il nome del vincitore dell’edizione 2020. Il primo classificato si aggiudicherà un montepremi di 100 mila euro in gettoni d’oro.

I 16 artisti che sono riusciti ad accedere alla fase finale sono: gli acrobati Liina Aunola, i Catwall Acrobats, Ambra & Yves: i musicisti Marco, Rita e Tommaso Quaranta, i pianisti Cristiano Pierangeli e Nerina Peroni e Daniele Primonato, cantante. E ancora i ballerini El Yiyo, Dakota e Nadia ed il piccolo batterista Alessandro Baviera. In sfida anche il ventriloquo Andrea Radicchi, il motociclista Wesley Williams, la ginnasta Kyle Cragle, il mago Andrea Paris, Ramon Kathriner che si esibisce nella ruota della morte. Ed infine il comico Dino Paradiso, volto noto di Colorado.

I giudici Maria De Filippi, Rudy Zebi, Teo Mammucari, Gerry Scotti, devono anche decretare il vincitore tra i talenti della Scuderia Scotti: Giovanni Bruno, Antonio Sorice, Nicola Da Bari. In entrambe le competizioni ha un ruolo importante anche la giuria popolare rappresentata da Sabrina Ferilli.

Tu si que vales diretta 28 novembre, finale

Inizia la puntata. I conduttori introducono, attraverso una clip, i 16 artisti che competono per aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Nell’appuntamento finale torna in studio anche Gerry Scotti, dopo essere guarito dal Covid.

I primi ad esibirsi sono i Catwall Acrobats. Propongono una nuova serie di acrobazie con l’ausilio di una struttura rettangolare a molle, pieghevole. L’attrezzo ginnico è stato costruito da uno degli acrobati assieme al padre. Sono stati necessari tre mesi e mezzo per la realizzazione. Anche stavolta hanno stupito i giudici per la creatività inserita nel numero.