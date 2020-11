Da lunedì 30 novembre a Soliti Ignoti Il Ritorno tornano i Vip. Il game show dell’access prime time di Rai 1, condotto da Amadeus, apre nuovamente le porte ai personaggi famosi. Il fine è giocare secondo le regole del format e vincere il montepremi in palio per donarlo in beneficenza.

Soliti ignoti il ritorno tornano i Vip ecco chi sono

il game show in onda tutti i giorni su Rai1 in access prime time, condotto da Amadeus, è quasi sempre leader di ascolti della fascia oraria. Amadeus spera di trasfpormare la serata in un un mix di intrattenimento e solidarietà.

Invariato il meccanismo del gioco, che tanto appassiona il pubblico. Ogni sera, un vip cerca di abbinare agli otto “ignoti” presenti in studio la giusta identità, fino a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. E aumentare così il proprio montepremi.

A cimentarsi nell’indagine, nel corso delle puntate, tra gli altri, ci sono: Maria Grazia Cucinotta, Bruno Vespa, Gilles Rocca, Enrica Bonaccorti, Pippo Franco, Massimo Ferrero.

Vedremo anche Eva Grimaldi, Sandra Milo, Luca Bizzarri, Elena Santarelli, Massimiliano Ossini. E ancora: Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo, Guillermo Mariotto, Giobbe Covatta, Manuela Villa e Antonio Razzi.

Come si svolge l’indagine

Durante tutta l’indagine saranno come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. Più identità il concorrente indovinerà, più crescerà il montepremi. Ogni sera ci sono in palio 250.000 euro, che, nel gioco finale del “parente misterioso”, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. In caso di vincita, il montepremi della puntata sarà devoluto in beneficenza.

Ricordiamo che lo scorso 27 novembre il concorrente Dario da Terracina è riuscito a vincere una somma record di 368 mila euro.

Infine, anche quest’anno il programma di Rai 1 dell’access prime time quotidiano, è legato alla Lotteria Italia. Amadeus sta traghettando i telespettatori alla prima serata speciale del 6 gennaio 2021. In questa occasione uno speciale comunica ai telespettatori i biglietti vincenti della Lotteria Italia.