Boston – Caccia all’uomo (titolo originale Patriots Day) è il film proposto oggi da Sky Cinema Uno. Si tratta di un’opera che fonde il genere drammatico e il thriller con sequenze cariche di azione, offrendo una ricostruzione viscerale di uno dei momenti più bui della storia recente americana. La produzione è statunitense e, sebbene alcune fonti riportino date diverse, la pellicola è stata rilasciata originariamente tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017. La durata è di circa due ore e tredici minuti. La distribuzione in Italia è a cura della 01 Distribution, legata a Rai Cinema.

Boston: Caccia all’uomo – regia, protagonisti e location

La regia è affidata a Peter Berg, specialista nel raccontare storie di eroismo in situazioni critiche (come in Deepwater – Inferno sull’Oceano). I protagonisti principali sono Mark Wahlberg, che interpreta il sergente Tommy Saunders, e Kevin Bacon nel ruolo dell’agente speciale Richard DesLauriers. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente a Boston e nelle zone limitrofe del Massachusetts, per garantire la massima fedeltà ai luoghi reali dei fatti.

Il film è l’adattamento cinematografico del libro Boston Strong, scritto da Casey Sherman e Dave Wedge. Il tema centrale è l’attentato terroristico avvenuto durante la maratona di Boston il 15 aprile 2013, considerato il più grave attacco sul suolo statunitense dopo l’11 settembre 2001.

Boston: Caccia all’uomo – trama e ricostruzione dei fatti

La narrazione ha inizio il 15 aprile 2013. Il sergente Tommy Saunders è di pattuglia lungo il percorso della maratona, un incarico che vive quasi come una punizione a causa del suo temperamento irascibile. Mentre la città festeggia, l’orrore esplode lungo Boylston Street: due bombe artigianali, progettate per causare il massimo danno possibile, esplodono vicino al traguardo.

I responsabili sono i fratelli Tsarnaev. Nel caos totale che segue le deflagrazioni, Saunders e i suoi colleghi collaborano con l’FBI per prestare soccorso ai feriti — che saranno alla fine 264, oltre a 3 vittime accertate — e avviare immediatamente le indagini per identificare i colpevoli. Il film mostra con precisione chirurgica la risposta delle forze dell’ordine e la resilienza della comunità locale.

Spoiler finale: la conclusione della caccia

Mentre l’FBI stringe il cerchio, i fratelli Tsarnaev tentano una fuga disperata, decisi a colpire ancora. Tommy Saunders gioca un ruolo chiave nell’analisi dei filmati di sorveglianza che permettono di dare un volto ai terroristi. Inizia così una caccia all’uomo senza precedenti tra le strade della città, che culmina in violenti scontri a fuoco. Il fratello maggiore, Tamerlan, rimane ucciso durante una sparatoria, mentre il più giovane, Dzhokhar, viene catturato poco dopo mentre si nascondeva in una barca nel giardino di un’abitazione privata.

Boston: Caccia all’uomo – Il cast completo

Il film vanta un cast corale di alto livello, fondamentale per restituire la coralità della risposta all’attentato: