Pooh 50 L’ultima notte insieme è l’omaggio che questa sera Rai 1 rende a Stefano D’Orazio. Ad un mese dalla scomparsa del noto e amatissimo batterista dei Pooh, la prima rete di viale Mazzini dedica la serata di sabato 6 dicembre 2020, a ricordarne la carriera. Ma soprattutto il lungo sodalizio con il gruppo musicale, uno dei più amati da un pubblico trasversale.

Pooh 50 L’ultima notte insieme

Pooh 50 – L’ultima notte insieme è il concerto-evento del 2016 tenutosi allo Stadio di San Siro a Milano. In quella occasione, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli hanno cantano tutti i loro più grandi successi in una formazione a cinque. Un vero e proprio evento che era stato accolto favorevolmente dal pubblico e che la prima rete di viale Mazzini aveva anche riproposto in replica, lo scorso 5 maggio 2020. Sarà una serata amarcord, per un pubblico di tutte le età che ha amato le canzoni dei Pooh. Brani che hanno attraversato generazioni e non sono mai stati superati. Al contrario sono ancora attualissimi e rappresentato una pagina di storia della musica italiana.

Nel corso della serata, i telespettatori apprendono anche che il nome originario del gruppo era i Jaguars. Ma successivamente lo cambiarono in Pooh perchè esisteva già un gruppo romano con quel nome. Nella riproposizione del concerto, nella prima parte, c’è anche il saluto e ringraziamento a Valerio Negrini, il vero fondatore della band.

Il contributo delle Teche Rai

Il primo contributo delle Teche Rai è un bel video d’epoca, in bianco e nero. E’ il pretesto che iniziare subito a cantare Piccola Katy. Dodi Battaglia ricorda il successo di Tanta voglia di lei e svela un aneddoto divertente: il titolo era La mia croce è lei. Il testo era un vero capolavoro in negativo.Poi è diventato immortale con il nuovo titolo.

Ma la serata è arricchita anche da materiale inedito, mai trasmesso in tv. Ad esempio ci sono le immagini del backstage. Segue una preziosa intervista a Stefano D’Orazio registrata in quell’occasione e riproposta integralmente.

Viene, infine ricordato il brano composto da D’Orazio, con la musica di Roby Facchinetti, lo scorso marzo, dal titolo Rinascerò, Rinascerai. Era un omaggio dolente e commosso alla sua città, Bergamo, così duramente colpita dalla prima ondata della pandemia da Covid. D’Orazio la presentò anche a Domenica in durante un collegamento con Mara Venier. Purtroppo, pochi mesi dopo, anche lui sarebbe stato colpito dal terribile virus.