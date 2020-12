Un’ora sola vi vorrei torna Per le feste su Rai 2.Lo show condotto da Enrico Brignano torna con un doppio appuntamento per le festività natalizie: due prime serate della durata di solo un’ora. La medesima delle puntate precedenti che avevano come titolo Un’ora sola vi vorrei.

Le date sono rispettivamente il 22 e il 29 dicembre. Il format è il medesimo: Brignano mescola diversi ingredienti, tra comicità, monologhi, musica e ospiti.

L’edizione natalizia di Un’ora sola di vorrei è composta da due speciali, uno per Natale ed uno per il nuovo anno, intitolati “Un’ora sola VI vorrei – Per le Feste”. Viviamo un periodo complicato, la nostra vita è stata stravolta,e rimanere in casa è un obbligo verso noi stessi e verso la comunità.

Enrico Brignano si assume il compito di portare allegria a domicilio. E naturalmente i contenuti dei due speciali sono incentrati proprio su pensieri e riflessioni su un anno così particolare. Un anno che resterà nella storia. Anche la fine del 2020 è altrettanto singolare. Vedremo come il comico romano saprà rivolgersi ai telespettatori. E con quali argomenti spronerà a credere in un futuro migliore.

Le due puntate prevedono i consueti monologhi comici di Brignano, sempre attenti all’attualità ed all’evolversi dei costumi. Con un occhio attento alla famiglia ed alla quotidianità di ognuno di noi.

Gli altri personaggi, l’ospite di puntata

Ma ci sono anche altri personaggi accanto a Brignano. Tra questi l’apprendista presentatore Andrea Pirolli, gli stravaganti e singolari personaggi proposti dall’attore Alessandro Betti, e gli ospiti di puntata. In particolare, nello speciale natalizio del 22 dicembre, è presente Mario Biondi.

Nel rispetto delle regole anti pandemia, gli speciali propongono ancora la musica dal vivo con la band diretta dal maestro Andrea Perrozzi,le coreografie e il coinvolgimento di altri amici del padrone di casa che verranno a regalare momenti spettacolari alla festa con cui Rai 2 affronta il periodo di fine anno.

“Un’ora sola vi vorrei” è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Piero Guerrera, Luciano Federico e Manuela D’Angelo. La Regia è di Cristiano D’alisera.

Gli ascolti di Un’ora sola vi vorrei

Enrico Brignano ha condotto, dallo scorso 22 settembre, Un’ora sola vi vorrei. Show della durata di un’ora che, in cinque puntate, è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico grazie soprattutto alla brevità del tempo. Proprio in funzione degli indici di ascolto ritenuti positivi, adesso il programma ritorna con due spin off dedicati alle festività di fine anno.

La prima puntata, andata in onda lo scorso 22 settembre, aveva raggiunto una share dell’8.60%. Ma l’ultima, proposta il 20 ottobre, si era fermata al 6.17%.

E’ possibile rivedere gli appuntamenti andati in onda su RaiPlay.