Questa sera, sabato 12 dicembre, è in onda su Rai 3 la prima delle quattro puntate di Ricomincio da RaiTre, con la conduzione e la narrazione di Andrea Delogu e Stefano Massini.

A partire dalle 21.30 sono proposti parti di spettacoli teatrali delle compagnie impossibilitate a esibirsi in seguito alla chiusura dei teatri dal vivo.

Ricomincio da RaiTre si propone di portare il teatro in tv anche grazie ai contributi di ospiti di spessore. Gli spettacoli e le esibizioni possono essere sia originali che estrapolate da opere più o meno note.

Ad esempio, Alessio Boni, attore italiano di cinema, teatro e televisione, si esibisce con un monologo tratto da Il Visitatore (1933), del drammaturgo francese Eric-Emmanuel Schmitt. Luca e Paolo interpretano due negazionisti, in uno sketch inedito. Tullio Solenghi e Massimo Lopez, ripropongono uno dei loro sketch più noti: i due papi e la canzone natalizia Let it snow, con Tullio Solenghi nella parte di Dean Martin, e Massimo Lopez in quella di Frank Sinatra.

E poi ancora, Luca Ward, Paolo Conticini, Nicolas Vaporidis, Gianni Fantoni e Jonis Bascir recitano un estratto da Full Monty il musical di Terrence Mc Cally e David Yazbec dall’omonimo film del 1997. Valentina Lodovini si esibisce con Tutta casa letto e chiesa, testo di Dario Fo e Franca Rame.

Infine, Ricomincio da RaiTre propone vari estratti da “spettacoli sospesi” di compagnie teatrali nazionali costrette a interrompere le attività.

Vi ricordiamo che potete seguire in diretta il programma anche in streaming dal sito RaiPlay.

Ricomincio da RaiTre 12 dicembre, la diretta

Sale sul palco Stefano Massini. “Pensate quanto sono strane le parole, DPCM non voleva dire niente l’anno scorso, e ora in seguito a un DPCM i teatri sono chiusi.” esclama. Usando solo le lettere che compongono DPCM, Massini intona quello che chiama “un inno al DPCM”. Poi prosegue, quando arriva anche Andrea Delogu, dicendo che “Questo non è un programma, è un atto politico. Noi siamo qui per i lavoratori dello spettacolo, per chi si vede sulla scena e per le maestranze. Siamo qua per ricominciare”.

Quindi, i conduttori presentano tutti gli attori che reciteranno nel corso della serata.