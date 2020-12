Sabato 12 dicembre, in diretta dalle 21.25, Canale 5 trasmette l’ultima puntata di All together now – la musica è cambiata, condotto da Michelle Hunziker.

Nella finale si conclude la competizione tra i 7 concorrenti rimasti in gara, che sperano di vincere il premio da 50.000 euro. Nel corso della puntata devono affrontare alcune manche ad eliminazione. Ed i 3 aspiranti concorrenti della penultima si esibiranno con Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Ogni esibizione verrà introdotta da J Ax.

Oltre ai giudici un ruolo rilevante nella proclamazione del vincitore lo avrà anche il Muro Umano. Esso è composto non solo da cantanti ma anche da esperti di musica e volti dello spettacolo.

I concorrenti che si contendono la vittoria sono Dalila Cavalera, Domenico Iervolino, Savio Vurchio. E ancora Alessio Selvaggio, Antonio Marino, Silvia Rita Iannone e Kam “Eki” Cahayadi.

All Together Now 12 dicembre, diretta, la finale

La diretta del 12 dicembre di All Together now inizia con l’esibizione dei giudici e della conduttrice. Insieme cantano Under Pressure dei Queen.