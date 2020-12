Stasera in tv 23 dicembre 2020. La serata propone una puntata in replica di Ulisse – il piacere della scoperta con Alberto Angela su Rai 1. Su Rai 3 ultimo appuntamento con Chi l’ha visto? mentre su Canale 5 inizia la nuova serie tv Fratelli Caputo. La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 23 dicembre 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21:25 torna Ulisse: Il piacere della scoperta con Alberto Angela. Stasera in prima serata va in onda la puntata in replica Gerusalemme ai tempi di Gesù. In questa puntata Alberto Angela viaggia fino alla città di Gerusalemme, in Israele. Lo scopo è mostrare ai telespettatori la storia del luogo, tramite gli eventi che hanno legato Gesù alla Città Santa. Qui la puntata della scorsa settimana, andata in onda per la prima volta nel settembre 2019.

Rai 2 trasmette alle 21:20 Alla ricerca di Nemo, un classico Pixar per la famiglia. Il film d’animazione è una produzione statunitense del 2003, distribuita da Walt Disney Pictures. La pellicola segue le avventure di Marlin, un pesce pagliaccio, e suo figlio Nemo. Nel momento in cui Nemo viene catturato e rinchiuso in un acquario, il padre si mette subito sulle sue tracce, accompagnato da Dory, pesce smemorato ma di grande aiuto.

Su Rai 3 alle 21:20 l’appuntamento con Chi l’ha visto? – condotto da Federica Sciarelli. In prima serata sul canale una nuova puntata con interviste esclusive. Il caso dei coniugi Pasho, i cui corpi sono stati ritrovati in quattro valigie, presenta una svolta. Approfondimenti anche sugli ultimi istanti di vita di Maria Sestina Arcuri, la giovane parrucchiera morta nel febbraio 2019.

Rai 4 trasmette alle 21:20 Vikings, serie televisiva canadese /irlandese di genere storico. Sul canale il quinto episodio della sesta ed ultima stagione che racconta le avventure del guerriero vichingo Ragnar, interpretato da Travis Fimmel.

Su Rai 5 alle 21:15 la replica di A riveder le stelle. La prima della stagione del Teatro alla Scala è stata infatti trasmessa il 7 dicembre su Rai 1. A riveder le stelle è diretto da Davide Livermore e composto dal Direttore musicale Riccardo Chailly. Interpretato da tenori dal calibro di Ildar Abdrazakov e Roberto Alagna e ballerini quali Roberto Bolle e Nicoletta Manni. Il titolo dell’opera riprende il celebre verso con cui si chiude l’Inferno della Divina Commedia, “e quindi uscimmo a riveder le stelle.”

Programmi Mediaset, La7

Su Canale 5 alle 21:20 la nuova serie tv Mediaset Fratelli Caputo. Inizia stasera mercoledì 23 dicembre la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci. La serie comedy diretta da Alessio Inturri prodotta da Ciao Ragazzi! con il sostegno della Apulia Film Commission andrà in onda ogni mercoledì.

La vicenda racconta il rapporto conflittuale tra i due fratellastri, Nino (interpretato da Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci), che si conoscono per la prima volta a distanza di cinquantanni. Il padre di Nino ha infatti abbandonato la famiglia per stare vicino a quella di Alberto, che si trova invece a Milano.

L’ambientazione è Roccatella, un piccolo borgo siciliano senza tempo. Tuttavia, molte riprese sono state effettuate in Puglia.

Su Rete 4 dalle 20:30 e poi in prima serata l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Sul canale il programma di approfondimento curato dalla redazione del TG4. In studio si trattano temi quali politica, economia e cronaca con diversi ospiti.

Su Italia 1 alle 21:20 è in onda una puntata speciale de Le Iene Show. L’episodio di stasera si intitola L’Incredibile viaggio di Marika. Marika è una ragazza di 22 anni affetta dalla nascita da tetraparesi spastica distonica, disabilità che le impedisce di poter vivere una vita autonoma. Nonostante non abbia il controllo del proprio corpo, la giovane nutre grandi sogni – ad esempio guidare una motocicletta.

Il programma ha aiutato la ragazza nel rendere il proprio desiderio realtà. La puntata di stasera mercoledì 23 dicembre ne racconta le dinamiche e i risultati raggiunti. Conduzione di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli.

Su La7 alle 21:15 va in onda Atlantide, storie di uomini e di mondi. Il programma è condotto da Andrea Purgatori. La puntata di stasera è dedicata al regista e scrittore Mario Monicelli, uno dei massimi esponenti della commedia all’italiana. Il regista è stato premiato con il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia. I suoi film sono stati inoltre candidati per sei volte al Premio Oscar.

Tv8, Iris, Nove, Rai Movie, Real Time

Sul canale TV8 stasera alle 21:15 va in onda Venti20… Quasi 21. Conduce la rubrica Alessio Viola, che ripercorre gli eventi importanti accaduti quest’anno. Giornalisti, cantanti, opinionisti, comici e sportivi commentano eventi di cronaca, politica, costume e spettacolo.

Iris alle 21:00 propone il film Scoop, diretto ed interpretato da Woody Allen. Nel cast della pellicola del 2006, Ian McShane, che interpreta il giornalista Joe Strombel. Joe è una persona dedita al lavoro, che non abbandona neanche dopo essere passato a miglior vita. Lo farà grazie a Sandra, giovane studentessa di giornalismo interpretata da Scarlett Johansson, e Sid, un anziano illusionista interpretato da Woody Allen stesso.

Su NOVE alle 21:25 va in onda il film Apocalypto, diretto da Mel Gibson. La pellicola del 2008 è ambientata in un piccolo villaggio Maya dello Yucatán. La pace del villaggio è interrotta da un gruppo di guerrieri che desidera rende gli uomini e le donne schiavi nella propria città.

Su Rai Movie alle 21:10 va in onda La principessa Sissi. Il film del 1955 è diretto da Ernst Marischka, e racconta la vita dell’Imperatrice d’Austria Elisabetta di Baviera, detta Sissi. Interpretata da Romy Schneider.

Real Time alle 21:25 trasmette Seconda vita. Il programma è incentrato su personalità famose che raccontano come hanno sono riusciti a riprendersi dopo periodi traumatici.

Stasera in tv 23 dicembre 2020 – film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno alle 21.25 questa sera va in onda Shall we dance? – film del 2004 di Peter Chelsom.

Richard Gere è John Clark, avvocato di Chicago sposato con Beverly, interpretata da Susan Sarandon. Nonostante la vita procede apparentemente in maniera perfetta, John avverte la mancanza di qualcosa. Il ritmo delle giornate viene interrotto quando impulsivamente decide di iscriversi ad un corso di danza. Nel cast anche Jennifer Lopez e Stanley Tucci.

Il canale Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette invece Cattive acque. Il film del 2019 è diretto da Todd Haynes e distribuito da Focus Features. La pellicola racconta il caso di Robert Bilott, interpretato da Mark Ruffalo, contro la società di produzione di prodotti chimici DuPont a seguito dello scandalo dovuto a mancate procedure regolari.

Il film è basato sull’articolo del 2016 del New York Times Magazine The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare, di Nathaniel Rich. Nel cast anche Anne Hathaway e Tim Robbins.