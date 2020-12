Stasera in Tv giovedì 31 dicembre. Nell’ultimo giorno del 2020 Diego Bianchi conduce su La7 Propaganda night. NOVE, invece, trasmette il film La maschera di ferro con Leonardo Di Caprio.

Stasera in Tv giovedì 31 dicembre 2020 Programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda il programma musicale L’anno che verrà. Amadeus conduce il tradizionale show di Capodanno dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tra gli ospiti Arisa, J Ax, Annalisa, Rocco Hunt e I Ricchi e poveri.

Su Rai 2, alle 21.25, è previsto il film commedia del 2011, Alvin Superstar 3- si salvi chi può con Jason Lee. Dave, i Chipmunks e le Chipettes si imbarcano su una lussuosa nave da crociera. Ma per colpa di Alvin si ritrovano su un’isola deserta.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il secondo appuntamento del Festival del Circo di Montecarlo. Melissa Greta Marchetto introduce le esibizioni dei 150 artisti circensi, provenienti da tutto il mondo. Tra loro anche la giocoliera Francoise Rochais, che eccelle nella sua disciplina.

Stasera in Tv giovedì 31 dicembre Programmi, film, Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2000, What women want con Mel Gibson. Nick Marshall vuole diventare il direttore creativo dell’azienda in cui lavora. Ma l’incarico viene ricoperto da Darcy Maguire. Quando Nick viene colpito da una scossa elettrica scopre di poter leggere nel pensiero delle donne.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda lo speciale di Capodanno del GF Vip 5. Alfonso Signorini, nel giorno di San Silvestro, accompagna i telespettatori fino al nuovo anno. Ed ha in serbo sorprese, sfide e giochi per i vipponi. Tra gli ospiti i The Kolors e alcuni ex concorrenti, come Fausto Leali, Rita Rusic e Valeria Marini.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film fantascienza del 1996, Independence day con Will Smith. Nel weekend del 4 luglio un gruppo di extraterrestri rade al suolo alcune città del pianeta. Il capitano americano Steven Hiller ed il suo gruppo di uomini cercheranno di sconfiggerli.

Stasera in Tv La7, NOVE

La7, alle 21.25, manda in onda Propaganda Live- Speciale Capodanno. Diego Bianchi torna con una puntata speciale dedicata alla notte di San Silvestro. Tra gli ospiti Francesco Guccini, Giuliano Palma, Valerio Mastandrea e la coppia drag queen Karma B. Per l’occasione la trasmissione ha anche realizzato la Tombola social di Propaganda Live. I telespettatori, dopo aver scaricato la propria cartella, possono giocare assieme al conduttore.

NOVE, alle 21.25, trasmette il film avventura del 1998, La maschera di ferro con Leonardo Di Caprio. Quando Luigi XIV scopre di avere un fratello, decide di rinchiuderlo in prigione e lo costringe ad indossare una maschera di Ferro. D’Artagnan tenterà di liberarlo.

I film trasmessi su Paramount, Cine34

Paramount Network, alle 21.00, trasmette il film avventura del 2008, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo con Harrison Ford. Indiana Jones e suo figlio sono alla ricerca del celebre teschio di cristallo di Akator. Ma devono fare i conti con la spia sovietica Irina Spalko che li sta inseguendo.

Su Cine34, alle 21.10, è previsto il film commedia del 1984, L’allenatore nel pallone con Lino Banfi. All’allenatore Oronzo Canà viene affido il compito di risollevare le sorti della squadra della Longobarda. Ma la salvezza sembra impossibile.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film storico del 2004, Troy con Orlando Bloom. Paride, principe di Troia, rapisce Elena, moglie di Menelao nonché regina di Sparta. L’evento scatenerà la Guerra tra greci e troiani.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2009, I love radio rock, con Bill Nighy. Il giovane Carl viene espulso da scuola e per punizione deve trascorrere del tempo con il suo padrino Quentin, capo di una stazione radiofonica in una nave.

Premium Cinema 3, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2009, Cado dalle nubi con Checco Zalone. Il giovane Checco lavora nell’azienda dello zio a Polignano a Mare, ma sogna di diventare un cantante famoso. Decide così di lasciare la sua città per trasferirsi a Milano in cerca di successo.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2002, Tutti per 1-1 per tutti, con Rocco Papaleo. D’Artagnan, Athos e Porthos vengono coinvolti in un’ultima missione. Ma per affrontarla dovranno scegliere tra la fedeltà alla Corona e la loro amicizia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2019, C’era una volta ad Hollywood con Leonardo Di Caprio. Los Angeles 1969. Le vicissitudini di un attore western in declino ed uno stuntman si intrecciano con quelle di alcune star come Sharon Tate e Roman Polaski.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film avventura del 2019, Jurassic Pet: il mio amico dinosauro, con Kyler Charles Beck. Uno scienziato vuole utilizzare un piccolo dinosauro per i suoi esperimenti. Ma il giovane Chris farà di tutto per salvarlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2012, Kick ass con Aaron taylor Johnson. Kick Ass entra a far parte del nuovo team di supereroi “Justice forever”. Insieme devono affrontare Motherfucker, che vuole vendicarsi di lui.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film azione del 2006, The contract con Morgan Freeman. Ray Keene e suo figlio mentre stanno facendo trekking tra i boschi incontrano un uomo che sembra trovarsi in difficoltà. In realtà è uno spietato killer che è sfuggito alla Polizia.