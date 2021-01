Domenica in torna il 3 gennaio 2021 con nuovi ospiti e con la prima puntata del nuovo anno. Il programma condotto da Mara Venier, è in onda domenica 3 gennaio, alle 14.00, su Rai 1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Domenica in 3 gennaio 2021 l’oroscopo di Paolo Fox

La puntata di domenica in del 3 gennaio 2021 prevede innanzitutto uno sguardo sul nuovo anno con l’oroscopo di Paolo Fox.

Il noto astrologo racconta in diretta le previsioni, segno per segno, delle stelle per il 2021 appena iniziato. Partecipano a questo spazio, in collegamento, tanti personaggi e amici della trasmissione. Rivediamo la giornalista Giovanna Botteri, Don Antonio Mazzi, carissimo amico della Venier e il regista Ferzan Ozpetek. Ma ci sono anche Guillermo Mariotto, Eleonora Daniele, Fausto Leali e Sandra Milo. Tutti in attesa di conoscere il responso delle stelle, ma soprattutto di ascoltare una parola di speranza per la pandemia che non accenna a lasciare l’Italia e l’Europa.

Gli altri ospiti, Giovanna Ralli e Alba Parietti

Interviene, tra gli altri, Giovanna Ralli, che il 2 gennaio ha compiuto 86 anni. L’attrice festeggia il suo compleanno nello studio di ‘Domenica In’ e si racconta tra aneddoti e ricordi che abbracciano la sua vita professionale e privata.

Poi arriva Alba Parietti in veste di scrittrice. Infatti la show girl presenta il suo libro “La cacciatrice di narcisi”. L’autrice si confronta con le donne che hanno avuto un incontro almeno una volta con il narciso. Chi è questa figura maschile? Dice la Parietti: Narciso è una creatura affascinante, senza dubbio, ma anche infida e pericolosa. Un narcisista è infatti qualcosa di simile a una condanna. Manipola i sentimenti, è un bugiardo patologico, mortifica gli altri per inorgoglire se stesso, tradisce spesso

La show girl in questa inedita veste è protagonista di una lunga intervista con Mara Venier

Facchinetti e Capotondi ospiti di Domenica in 3 gennaio

Per la musica, Roby Facchinetti canta il nuovo singolo “Invisibili”, scritto con Stefano D’Orazio e che fa parte dell’album “Inseguendo la mia musica”.

L’attrice Cristiana Capotondi invece presenta il film tv Chiara Lubich – L’amore vince tutto in onda su Rai 1, in prima serata, domenica sera per la regia di Giacomo Campiotti. Racconta la storia della fondatrice del Movimento dei Focolari.

Per l’informazione il Vice Ministro Pierpaolo Sileri

Per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, interviene in studio il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri. La sua presenza è finalizzata a fornire aggiornamenti sulla Campagna di vaccinazione nel nostro Paese e sull’arrivo dei nuovi vaccini anti Covid-19.

La regia di Domenica in è di Flavia Unfer. Il programma è fruibile anche su RaiPlay.