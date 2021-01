Stasera in tv 3 gennaio 2021. Rai 1 propone il film tv Chiara Lubich dedicato alla fondatrice del Movimento dei Focolari e interpretato da Cristiana Capotondi. Moli i film in palinsesto nella prima domenica del nuovo anno. Ecco nei dettagli la programmazione di tutte le reti.

Stasera in tv 3 gennaio 2021, programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il tv movie biografico Chiara Lubich. Trento, Anni 30. Fin da giovanissima Chiara Lubich, all’anagrafe Silvia, crede che sia sempre possibile un dialogo tra movimenti e comunità ecclesiali, tra religioni e persone di diverse convinzioni. Diventata adulta, Chiara (Cristiana Capotondi) fonda il Movimento dei Focolari, che ha come obiettivo la fraternità universale.

Su Raitre, alle 21.20, serata di teatro con Ricomincio da Raitre. Una vera e propria oasi ristoratrice per gli appassionati di teatro: è la trasmissione condotta al Sistina di Roma da Andrea Delogu e Stefano Massini, che può contare anche stavolta sulla presenza dei più grandi nomi dello spettacolo italiano. Stasera va in onda la quarta e penultima puntata.

Su La7, alle 20.35, la miniserie TUT – Il destino di un faraone, con Ben Kingsley. La storia dell’ascesa al potere di Tutankhamon e la sua faticosa lotta per condurre l’Egitto alla gloria. Attorno al faraone ruotano però consiglieri cattivi e manipolatori, tra i quali il gran visir Ay.

I film di domenica 3 gennaio

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1940, di Garson Kanin, Le mie due mogli, con Cary Grant, Irene Dunne. A sette anni dalla scomparsa della moglie in un naufragio, Nick sta per risposarsi. Ma la donna, che in realtà si è salvata, ricompare proprio il giorno delle nozze.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2003, di Richard Curtis, Love actually – L’amore davvero, con Hugh Grant, Bill Nighy. A Londra, mentre una vecchia rockstar cerca il successo con un’improbabile canzone di Natale, le storie d’amore si intrecciano. Il Primo Ministro (Hugh Grant), appena insediato a Downing Street, perde la testa per la segretaria che gli serve il thè; sua sorella Karen si trova a fare i conti con l’infedeltà del marito.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2014, di James Gunn, Guardiani della Galassia, con Chris Pratt, Zoe Saldana. In un lontano futuro, l’esploratore spaziale Peter Quill (Chris Pratt) entra in possesso di una misteriosa sfera che interessa però anche al malvagio Ronan. Per sfuggire ai killer di quest’ultimo, si allea con quattro guerrieri tra i quali la bella Gamora (Zoe Saldana), un’aliena dalla pelle verde.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo del 2018, I delitti del Barlume – Hasta Pronto Viviani. Dopo una vita fermi a Pineta, i vecchini lasciano BarLume per volare a Buenos Aires: la nuova fidanzata argentina di Massimo ha chiesto aiuto perché il Viviani è stato rapito.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1965, di David Lean, Il dottor Zivago, con Julie Christie, Omar Sharif. Russia, primi del 900. Il medico Yuri Zivago sposa la cugina, ma poi s’innamora della bella e sfortunata Lara, fidanzata con un bolscevico. La Rivoluzione sconvolgerà anche le loro vite.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Robert Luketic, La dura verità, con Gerard Butler, Katherine Heigl. La produttrice tv Abby Richter è costretta ad assumere il maschilista Mike Chadway per sollevare gli ascolti del suo programma. Dopo mille peripezie i due si innamoreranno.

Pellicole sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1990, di Martin Scorsese, Quei bravi ragazzi, con Ray Liotta, Joe Pesci. Il supertestimone Henry Hill, che vive sotto protezione, racconta le imprese criminali dei suoi ex compari mafiosi newyorkesi. Tra loro c’è anche il gangster James Conway.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di Nicolas Vanier, Sulle ali dell’avventura, con Louis Vazques, Mélanie Doutey. Christian è uno scienziato specializzato nelle oche selvatiche. Suo figlio è un giovane amante dei videogiochi. Si ritroveranno uniti da un progetto: salvare una specie di oche in pericolo.