C’era una volta casa, ovvero, Home Town è una serie televisiva americana con protagonisti marito e moglie, Ben e Erin Napier. La serie ha debuttato oltreoceano il 24 gennaio 2016 su HGTV.

Erin e Ben Napier ristrutturano case nel quartiere storico di Laurel nel Mississippi. Dopo essere stati notati dai media specializzati, hanno ottenuto molte pubblicazioni sulla rivista Southern Weddings e sulle pagine social Instagram. Successivamente, diventati oramai famosi, sono stati contattati da HGTV.

C’era una volta casa su HGTV dal 4 gennaio i primi episodi

HGTV è il nuovo canale sul mondo della casa. Si occupa di un insieme di problematiche che vanno dalla compravendita alle seconde abitazioni, dagli arredi alle ristrutturazioni, dall’arte del ricevere al desiderio di evasione. Fino alla scoperta delle case vacanza. Il programma è fruibile anche su DPlay.

Ecco i primi due episodi in onda questa sera

Primo episodio dal titolo Grandi cambiamenti

Ben ed Erin aiutano Ross e Laura a trovare la casa dei loro sogni in una piccola città di provincia. L’appartamento scelto possiede un accogliente portico e uno spazio per ospitare la crescente attività di Laura nel settore della ceramica. Ben ed Erin restaurano la casa scelta dalla coppia, piena di tesori di famiglia, per farla sembrare decorata nel tempo.

Secondo episodio dal titolo Casa storica

Will, Courtney e i loro ragazzi non amano più la loro casa di partenza. Così hanno arruolato Ben ed Erin per aiutarli a trovare la loro casa per sempre. Nella loro lista dei desideri c’è una casa storica di grandi dimensioni, ricca di carattere e di fascino da piccola città.

Ben ed Erin mostrano alla coppia due proposte: una grande casa che ha poca personalità, e una più piccola con molto carattere ma con una lunga lista di riparazioni necessarie. Con un budget complessivo di 200.000 dollari, Will e Courtney devono scegliere ciò che conta di più per loro.