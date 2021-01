Il Salone delle Meraviglie riparte con l’edizione 2021 su Real Time da martedi 5 gennaio. La nuova edizione è composta da 20 puntate con il tradizionale doppio appuntamento, alle 22:40 e alle 23:10. Dunque in seconda serata.

Il salone delle meraviglie 2021 con Federico Fashion Style

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è ancora una volta il padrone di casa del programma che si svolge nei suoi atelier di bellezza per capelli. Il primo, che lo ha reso famoso per la singolarità delle acconciature, è nato ad Anzio, in provincia di Roma. Altri sono seguiti successivamente. E adesso ecco l’apertura di un coiffeur pour dame di sua proprietà all’interno della Rinascente di Roma.

Per affidare le proprie chiome a Federico Lauri, personaggi noti e persone comuni si sottopongo a lunghe liste di attesa. Tutto per poter ostentare una chioma curata e acconciata dalle mani e dalle forbici di un parrucchiere divenuto una sorta di star anche sui social.

Nelle nuove puntate della serie, ogni martedi si aprono le porte dei due saloni di bellezza per scoprire le nuove acconciature e tutte le novità che Federico ha in serbo per le sue clienti signore più o meno note.

Le clienti di Federico

Come sempre, protagonista del Salone delle Meraviglie è Federico Fashion Style. Poi ci sono, naturalmente, le sue clienti con le loro storie. Tra le signore storiche, Roberta, la Contessa Tatiana, Alessia, Miriam e Patty. E le clienti occasionali che fanno la fila per entrare nel Salone e a volte affrontano anche viaggi lunghissimi pur di farsi stravolgere il look dal parrucchiere più famoso d’Italia.

Il programma è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti fondata da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. Anche in un anno difficile la casa di produzione ha realizzato il format che ora arriva di nuovo su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Siamo arrivati alla quarta stagione che, nelle nuove venti puntate, dedica sempre più spazio alla bellezza ed alla stravaganza dei capelli. Il tutto in attesa dell’annunciato spin off Beauty Bus, prossimamente in produzione.