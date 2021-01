Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia diretta, Estrazione dei biglietti vincenti

Torna anche quest’anno su Rai 1, il 6 gennaio 2021, lo speciale Soliti Ignoti legata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il premio massimo della Lotteria Italia è di 5 milioni di Euro.

Conduce Amadeus, che accoglie ospiti Vip al Teatro delle Vittorie, dove è organizzato lo show. É prevista la partecipazione, fra gli altri, di Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Serena Rossi, Biagio Izzo, Alberto Matano, Laura Chiatti. Come già successo nel corso di altre puntate speciali, gli ospiti partecipano in parte come “ignoti” e in parte come concorrenti.

In caso di vittoria, il montepremi accumulato durante la serata è devoluto interamente all’Istituto Spallanzani di Roma. Non mancheranno poi, ovviamente, momenti di intrattenimento e spettacolo offerti dai Vip ospiti.

Vi ricordiamo che potete seguire la puntata in onda su Rai 1 alle 20.35 anche sul sito in streaming RaiPlay.

