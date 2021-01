Stasera in Tv giovedì 7 gennaio. Su Rete 4 torna Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio. La7 trasmette il film Spiriti nelle tenebre con Val Kilmer.

Stasera in Tv giovedì 7 gennaio 2021, serie tv, film Rai

Rai 1, alle 21.25, trasmette i primi due episodi di Che dio ci aiuti 6, fiction interpretata da Elena Sofia Ricci. Nel primo episodio il convento degli Angeli e le suore si trasferiscono ad Assisi, la città natia di Suor Angela. Azzurra si prepara alla cerimonia del noviziato ma non sembra essere del tutto convinta della propria scelta. Nel frattempo fervono i preparativi per il matrimonio di Nico e Ginevra. Nel secondo episodio Suor Costanza cerca di spronare Monica a liberarsi della propria apatia. Lo stesso fa Azzurra con Penny, che è ancora troppo timida ed introversa. Intanto Nico è furioso con Ginevra.

Su Rai 2, alle 21.25, è previsto il film fantastico del 2016, Miss Peregrine- La casa dei ragazzi speciali, con Eva Green. In seguito alla morte del nonno, il giovane Jake si reca in Galles per visitare l’orfanotrofio dove il parente si rifugiò per scappare dai nazisti. Qui incontra Miss Peregrine, la direttrice di un istituto che accoglie ragazzi con poteri straordinari.

Su Rai 3, alle 21,25, va in onda la seconda parte della miniserie I miserabili, con Ellie Bamber. Valjean decide di prendersi cura di Cosette e fugge con lei a Parigi per ricominciare una nuova vita. Ma una volta giunto nella Capitale parigina viene riconosciuto e per tale ragione si rinchiude in convento. Sei anni dopo Cosette, si innamora del giovane Marius.

Stasera in Tv giovedì 7 gennaio 2021, programmazione Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, torna Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della terza ondata del Covid e dei tempi di attesa per il vaccino. Focus, inoltre, anche sulla crisi economica e sulle proteste dei commercianti in difficoltà. Ospite della puntata il leader della Lega Matteo Salvini.

Canale 5, alle 21.25, propone la soap opera Day Dreamer con Can Yanan. Can accetta di andare a lavorare nei Balcani. Ma quando Sanem viene a conoscenza della sua decisione si licenzia dall’agenzia. Poco dopo la donna rimane vittima di un incidente stradale. Viene ricoverata e dimessa il giorno stesso.

Italia 1, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2014, Il ricco, il povero ed il maggiordomo con Aldo, Giovanni e Giacomo. Quando il finanziere milanese Giacomo finisce in bancarotta, la sua esistenza si incrocia con quella del maggiordomo Giovanni e del venditore abusivo Aldo. Insieme studieranno un modo per colmare i propri debiti.

Stasera in Tv programmi La7, Tv8

La7, alle 21.25, trasmette il film avventura del 1996, Spiriti nelle tenebre con Val Kilmer. Africa, fine XIX secolo. Durante la costruzione di una ferrovia, due leoni divorano gli operai che si stanno occupando dei lavori. Un ingegnere ed un esperto cacciatore cercheranno di ucciderli.

TV8, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 2012, La cuoca del presidente con Catherine frot. La chef Hortense viene convocata dal presidente Mitterand per occuparsi delle cucine dell’Eliseo. E’ entusiasta dell’incarico ma deve fare i conti con la gelosia dei colleghi.

I film stasera su Rai Movie, Paramount

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2019, Brave ragazze con Ambra Angiolini. Per sfuggire alle loro vite monotone quattro ragazze decidono di rapinare una banca, travestite da uomini. Le conseguenze saranno imprevedibili.

Su Paramount Network, alle 21.10, è previsto il film drammatico del 1993, L’età dell’innocenza con Daniel Day Lewis. New York 1870. L’avvocato Archer ha una relazione con May, figlia di una ricca famiglia borghese. Ma un giorno si innamora di un’eccentrica contessa e…

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film avventura del 2018, Rampage: furia animale con Dwayne Johnson. In seguito ad un esperimento genetico un gorilla, un rettile ed un lupo si trasformano in creature mostruose. Davis Okoye si unisce alle forze armate per impedire che distruggano il pianeta.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film spionaggio del 2010, Il debito con Ciàran Hinds. Nel 1965 tre agenti devono catturare il criminale nazista Dieter Voegel. La missione fallisce ma trent’anni dopo emergono inquietanti verità.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2000, Maléna con Monica Bellucci. Sicilia; seconda guerra mondiale. Malena, rimasta vedova, alimenta le fantasie erotiche del paesino in cui vive. Anche il giovane Renato si innamora di lei.

I film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2018, Reprisal- caccia all’uomo con Frank Grillo. Un direttore di banca subisce una rapina durante la quale perde la vita uno dei suoi colleghi. Chiede aiuto ad un suo amico, ex poliziotto, per aiutarlo a trovare il colpevole.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2019, Qualcosa di meraviglioso con Assad Ahmed. Il genio degli scacchi Fahim e suo padre lasciano il Bangladesh per trasferirsi a Parigi. Inizierà un lungo iter per ottenere l’asilo politico.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2001, Shrek. L’orco Shrek deve liberare la principessa Fiona dalle grinfie di un drago. Ad aiutarlo nella missione l’asinello Ciuchino.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2013, Now you see me- i maghi del crimine con Jesse Einsberg. L’Fbi tenta di sgominare una banda di ladri formata dai più importanti illusionisti del mondo. Attraverso i loro trucchetti riescono a compiere numerosi colpi.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2019, Countdown con Elizabeth Lail. L’infermiera Quinn viene a conoscenza di applicazione per lo smartphone in grado di prevedere il momento esatto in cui una persona morirà. Ma non si tratta di un gioco morboso, bensì di una maledizione.