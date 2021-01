Sabato 7 gennaio, alle 21.25 su Canale 5, torna Maria De Filippi con C’é posta per te. Il format, che è rimasto invariato negli anni, festeggia ben 20 anni di messa in onda. E giunge alla sua ventiquattresima edizione. La prima puntata, infatti, venne trasmessa il 12 gennaio 2000 in cui fu ospite l’indimenticato Alberto Sordi.

Come di consueto all’interno della trasmissione si alternano delle storie, alcune drammatiche, altre più leggere. E spesso i protagonisti delle vicende si avvalgono di personaggi dello spettacolo per fare delle sorprese ai propri famigliari. Ospiti della prima puntata: Sabrina Ferilli, con sua madre Ida, e Luca Argentero.

C’è posta per te 7 gennaio, diretta, prima puntata, Ferilli

La prima puntata della nuova edizione di C’é Posta per te inizia con un regalo. Entra in studio Sabrina Ferilli accompagnata dalla madre Ida.

Claudia ha deciso di fare una sorpresa ai suoi genitori, in particolare a suo madre che è rimasto senza lavoro dal 2016.Dopo aver lavorato molti anni nei mercati generali, ha anche svolto il mestiere di autotrasportatore per mantenere la famiglia. Ma all’età di 54 anni è difficoltoso ricollocarsi nel mondo del lavoro. Claudia, invece, era diventata responsabile di magazzino. Ma è stata licenziata a causa del Covid. Ha così iniziato a fare le pulizie, mestiere che anche sua madre svolgeva prima dell’insorgere di qualche lieve malessere fisico.

La De Filippi si accomoda accanto ai genitori di Claudia per leggere, come da tradizione, la lettera che accompagna la sorpresa. La missiva verte soprattutto all’infanzia di Claudia e del fratello. Un passato segnato da momenti felici anche se vivevano in appartamento di soli 38 metri quadri in quattro persone. Da quando però entrambi i genitori sono rimasti senza un impiego si sono intristiti. Nonostante la ricerca spasmodica di un’altra opportunità, vengono spesso scartati nei colloqui di lavoro per una questione anagrafica. Ma per Claudia i suoi genitori rappresentano un modello di vita che hanno cercato di non far mancare nulla ai loro figli.

Successivamente Sabrina Ferilli e la signora Ida si complimentano con i protagonisti per la loro famiglia che è unita, solida, sana. La madre dell’attrice, inoltre, racconta di aver vissuto anche lei da giovane molti problemi economici. Ma nonostante tutto bisogna affrontare la vita con ottimismo. E l’importante in una famiglia è l’amore che fa superare ogni difficoltà. La Ferilli regala alla coppia una lampada a forma di libro, la possibilità al padre di Claudio di prendere la patente K (per la guida di taxi e ncc). Ma anche un regalino sconosciuto, che si presuppone sia una somma di denaro.

C’è posta per te La storia di Carlotta

La protagonista della seconda storia è Carlotta che non vede il padre, Gianni, da ben 9 anni. La ragazza è madre di Tommaso, che il padre ha conosciuto e di Rebecca che invece non ha mai visto. I genitori di Claudia si separano quando aveva 10 anni. Carlotta è andata a vivere con la madre. Il fratello e la sorella, invece, dall’altro genitore. Qualche tempo dopo il padre conosce Cinzia, che diventerà sua moglie. E dal quel momento non avrebbe più seguito i figli nella crescita, tanto che il fratello di Claudia è finito in riformatorio.

Gianni e Cinzia hanno accettato l’invito ed immaginavano che fosse Carlotta. La ragazza ha intenzione di ricucire un rapporto con il padre e con la seconda moglie. E desidera che conoscano suo marito e i suoi figli.