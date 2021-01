Questa sera, 12 gennaio 2021, alle 21.20 Flavio Montrucchio conduce su Real Time la seconda puntata della quinta edizione di Primo Appuntamento. Al ristorante Geco di Roma questa sera non cenano solo coppie di sconosciuti. Sono infatti presenti come ospiti anche due ex-partecipanti al programma, che festeggiano il loro secondo anniversario: Elda (80 Anni) e Azelio (79 anni).

Le altre tre coppie che si mettono in gioco sono composte da: Giulia e Federico, lei commessa esigente in fatto di uomini, lui calciatore molto pragmatico. E poi Marco, a suo dire perfetto sosia di Jonny Depp, ed Elisa, studentessa di giurisprudenza amante degli sport acquatici. Infine, Silvia e Francesco: Silvia è di Ravenna, ama la musica e il ballo; Francesco potrebbe essere perfetto per lei, dato che lavora come PR per discoteche e night club, e in passato ha addirittura lavorato come cubista.

Tutte le quindici nuove puntate della quinta edizione sono già visibili agli abbonati al servizio Discovery+. Altrimenti, è possibile vedere in replica le puntate già andate in onda nel day time pomeridiano di Real Time.

Infatti, giovedì 14 gennaio alle 17:05 circa, sabato 16 gennaio alle 10:25 oppure domenica 17 gennaio alle 19:00 Real Time trasmette le repliche della puntata proposta questa sera.

Primo Appuntamento 12 gennaio, la diretta