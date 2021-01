Questa sera, 16 gennaio 2021, Rai 1 trasmette alle 20.40 la quarta puntata di Affari tuoi Viva gli sposi. Carlo Conti accoglie in studio una nuova coppia di sposi, il cui obiettivo è conquistare il pacco con il premio più alto: 300.000 Euro.

Come nelle precedenti puntate, 10 Vip fra attori, cantanti e comici custodiscono i 20 pacchi contenenti altrettanti premi in denaro. Tra in pacchisti di questa sera sono presenti Maria Amelia Monti, Tullio Solenghi, Serena Rossi e Massimo Ceccherini. E poi Raoul Cremona, Melissa Satta, Alba Parietti e Francesca Fialdini. Poi ci sono le due presenze fisse di Affari tuoi Viva gli sposi: Nino Frassica e Ubaldo Pantani. L’imitatore e comico interpreta per tutto lo svolgimento della puntata la sua versione del giornalista Roberto D’Agostino.

Ai pacchisti si unisce poi un ulteriore personaggio dell mondo dello spettacolo scelto dalla coppia partecipante al game show. Il Vip regalerà un’esibizione personalizzata agli sposi, ad esempio la loro canzone preferita.

Vi ricordiamo che potete seguire in diretta Affari tuoi Viva gli sposi anche sul servizio in streaming RaiPlay.

Affari Tuoi Viva gli sposi 16 gennaio, la diretta

Noemi e Simone sono i nomi dei due sposi che partecipano alla nuova puntata di Affari tuoi Viva gli sposi. Poi, entrano in studio i pacchisti di questa sera.