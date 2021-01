Questa sera, 26 gennaio 2021, Flavio Montrucchio conduce alle 21.20 su Real Time la quarta puntata di Primo Appuntamento 5.

Nuove coppie sono pronte a mettersi alla prova in esclusivi appuntamenti al buio nel ristorante Geco di Roma. Giulia e Federico si erano incontrati per caso nel corso della seconda puntata di Primo Appuntamento 5. Non erano destinati a cenare insieme, ma si erano subito sentiti attratti. Questa seconda opportunità darà loro modo di capire di più l’uno dell’altra.

Ecco gli altri partecipanti: la giovane Federica, ventiduenne che studia Ingegneria Aerospaziale, Giuliano e Nicola, due fratelli dall’animo focoso. Infine Vittorio, pensionato che adora viaggiare e Ines, amante della cucina.

Tutte le nuove puntate della quinta edizione sono già visibili agli abbonati al servizio Discovery+. Altrimenti, è possibile vedere in replica le puntate già andate in onda nel day time pomeridiano di Real Time.

Primo Appuntamento 26 gennaio, la diretta