Stasera in tv 27 gennaio 2021. Rai 1 trasmette la partita di Coppa Italia Juventus – Spal. Su Canale 5 proseguono le puntate in prima visione tv della serie Made in Italy, mentre su Rai 2 debutta il docureality La Caserma. Di seguito la programmazione prevista su tutte le reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 27 gennaio 2021 – Programmi Rai

Rai 1 alle 20.30 trasmette la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia Juventus – Spal. Lo Spal è l’unica rappresentante della Serie B ed è reduce dalla vittoria sul Sassuolo.

Poi, su Rai 2 dalle 21.20 debutta il docureality La caserma. Dopo il successo de ‘Il Collegio’ Rai 2 propone un nuovo reality dove rigore, disciplina e regole sono protagoniste assolute. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni vivono per un intero mese un’esperienza militare senza internet, cellulari e social media. Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo e Salvatore Rossi sono i cinque istruttori professionisti che insegnano la rigida disciplina militare ai giovani.

Rai 3 propone alle 21.20 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?. Ulteriori novità sono emerse dal caso di Peter Neumair e Laura Perselli, la coppia scomparsa da Bolzano il 4 gennaio 2021. Sotto il Ponte Adige, vicino ad una discarica, sono state rinvenute tracce di sangue appartenenti al figlio della coppia. Attualmente, l’uomo è indagato per duplice omicidio.

Stasera in tv 27 gennaio 2021 – Programmi Mediaset

Rete 4 trasmette dalle 21.20 l’appuntamento con Stasera Italia. Il programma condotto da Barbara Palombelli è a cura della redazione del TG4. Ogni mercoledì ospiti in studio o in collegamento provenienti dal mondo della politica o dell’economia, discutono argomenti di stringente attualità.

Canale 5 manda in onda dalle 21.22 Made in Italy, l’episodio 3 della Stagione 1. La mini-serie TV ha debuttato nel 2019 sul servizio Amazon Prime Video. Siamo nel 1974, Irene è la figlia, in cerca di riscatto, di due “immigrati” dal Sud al Nord Italia. Trovato un posto di lavoro nella redazione di una rivista di moda, scoprirà che, nonostante la sua attenta preparazione, ha ancora molto da imparare.

Italia 1 propone alle 21.20 il film Mission Impossible – Rogue Nation. Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra si riuniscono per una nuova missione (apparentemente) impossibile. Devono scoprire il segreto di una potente organizzazione segreta mondiale, chiamata il Sindacato.

I programmi La7, TV8 e NOVE

Su La 7 alle 21.15 l’appuntamento del mercoledì con Atlantide Storie di Uomini e di Mondi. Il programma, condotto da Andrea Purgatori, racconta la storia di una personalità importante del nostro passato in ogni puntata, attraverso servizi di stampo documentaristico e testimonianze dirette di ospiti in studio o in collegamento.

Su TV8 torna alle 21.30 Italia’s Got Talent, con l’esordio della nuova edizione 2021. Si inizia con le Audizioni. Confermati i super giudici: Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich- La conduttrice è ancora Lodovica Comello.

Su NOVE una puntata live del talk d’attualità Accordi & disaccordi, dalle 21.15. Andrea Scanzi, Luca Sommi e il giornalista Marco Travaglio parlano questa sera con il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e il senatore del Pd Tommaso Cerno delle dimissioni dell’ex Premier Giuseppe Conte. Che accadrà ora? Elezioni anticipate o il cosiddetto “Conte ter”?

Stasera in tv 27 gennaio 2021 – i film in onda su Sky Cinema

Sky Cinema Canale 303 propone il film Jojo Rabbit, dalle 18.00. Una toccante visione sul mondo di un ragazzo tedesco sul finire della seconda guerra mondiale. Diviso fra la rigida educazione ricevuta come membro della Germania nazista, e le dolci parole di sua madre, Jojo, il protagonista, dovrà crescere in fretta.

Su Sky Cinema canale 308 è in onda dalle 19.20 Tutto il mio folle amore. Willy (Claudio Santamaria) è un cantante girovago che da anni ignora suo figlio, affetto da una grave forma di autismo. Costretto a badare al ragazzo, ormai cresciuto, per un lungo periodo di tempo, lo porta con sè in un tour dei Balcani.

Sky Cinema canale 316 trasmette Fuga dal Reuma Park. Aldo, Giovanni e Giacomo interpretano loro stessi, ormai invecchiati e rinchiusi in un parco divertimenti adibito a centro anziani: il ReumaPark. Stufi delle angherie subite da infermieri e personale medico, memori di un passato glorioso, decidono di fuggire, e organizzano un’evasione da manuale.

Su Sky Cinema canale 325, è previsto The Millionaire. Il film di D. Boyle ha vinto 9 Oscar raccontando la storia di Jamal. Jamal sta partecipando all’equivalente indiano di Chi vuol essere milionario. Mentre risponde alle domande del conduttore, scalando la vetta fino alla domanda da un milione, Jamal rivive i momenti peggiori della sua vita da bambino. La fuga dalla baraccopoli di Bombay. gli abusi, le percosse subite e, infine, la rivalsa sociale tanto desiderata.