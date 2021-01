L’Eredità Eleonora da Roma nuova campionessa, trionfa alla Ghigliottina

Eleonora da Roma è la nuova campionessa de L’Eredità. Ha conquistato il titolo nella puntata di martedì 26 gennaio 2021 nel corso del game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale. La nuova campionessa è riuscita anche a vincere una somma consistente alla sua prima Ghigliottina.

L’Eredità Eleonora da Roma – il percorso della nuova campionessa

Eleonora da Roma inizia il percorso a L’Eredità non nella maniera migliore. Infatti non riesce a superare la prima gara, ovvero la Sfida dei Sette. Avrebbe dovuto abbinare i film di Jim Carrey e quelli di Ben Stiller nei classici 30 secondi messi a disposizione dal regolamento.

Successivamente è passata indenne attraverso le due fasi successive del game ovvero L’una oppure l’altra e il gioco delle Quattro date. Qui bisogna associare un evento che è accaduto in uno degli anni proposti dal conduttore Flavio Insinna.

Eleonora riesce ad arrivare ai Paroloni senza alcuna scalata. Ma i due teremini abbastanza complicati vengono individuati da altri due concorrenti: ovvero Giuseppe da Ragusa e Rocco.

Per lei dunque si profila la classica scalata dei 60 secondi contro Oscar. Riesce ad avere la meglio conservando circa sette secondi di vantaggio rispetto all’avversario. Ricordiamo che in questo gioco vince il partecipante che è riuscito a mantenere alcuni secondi più rispetto all’avversario. Insomma perde chi esaurisce per prima i secondi a disposizione.

Inizia il Triello con Eleonora da Roma, Rocco e Giuseppe da Ragusa che nella puntata precedente era riuscito a vincere alla Ghigliottina la somma di 27.500 euro.

L’Eredità: il Triello di Eleonora

Nella fase del Triello Eleonora è riuscita ad individuare la maggior parte delle risposte alle domande. Avendo alla fine conservato la somma di 110.000 euro, è stata la prima ad effettuare i due passi verso la Ghigliottina. Ricordiamo che i due passi corrispondono ad altrettante domande a cui bisogna rispondere in maniera esatta.

La prima domanda non è stata individuata da Eleonora ed è così passata al concorrente Rocco che non riesce a dare la risposta giusta. La domanda rimbalza a Giuseppe che tra le due definizioni rimanenti trova quella giusta. Successivamente la seconda domanda non viene immediatamente individuata da Giuseppe che passa così il diritto di risposta ad Eleonora.

Dalle ultime tre opzioni rimaste in Eleonora individua quella giusta. La domanda era: “A proposito di quale personaggio Gianni Rodari scrisse che era un Ercole moderno?” la risposta esatta data da Eleonora era Goldrake e così la concorrente riesce ad arrivare alla Ghigliottina con una la somma di 230.000 euro.

La Ghigliottina

L’ultima fase del gioco è stata per lei abbastanza fortunata. Infatti nella scelta delle cinque parole che compongono la Ghigliottina ha dimezzato soltanto una volta all’inizio del gioco. I cinque termini erano i seguenti: Pulcinella, Fantasma, Vecchi, Collina e Matto.

Parola individuata dalla neo campionessa è Paese. Riesce così ad inserire nel suo portafoglio la non indifferente somma di 115.000 euro.

Chi è Eleonora da Roma

Eleonora viene da Roma ed è la seconda volta che partecipa a L’Eredità. La prima è stata nel 2016 con la conduzione di Fabrizio Frizzi.

Eleonora ha studiato e lavorato in Svizzera e in Giappone. Come professione, attualmente, si occupa dello studio della tettonica delle placche terrestri. Si tratta di un modello, sul quale concorda la maggior parte degli scienziati, secondo cui la Terra è divisa in una ventina di placche principali.