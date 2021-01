Stasera in tv domenica 31 gennaio 2021. Tornano le avventure di Mina Settembre, la serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Protagonista Serena Rossi. Tornano anche i talk della domenica sera: Che tempo che fa, Non è L’Arena e Live Non è la D’Urso. Ecco nei dettagli la programmazione completa di tutte le reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv domenica 31 gennaio 2021 Programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la serie Mina Settembre. Anche stasera due episodi. Il primo s’intitola: Amare è lottare. Mentre la situazione con Domenico (Giuseppe Zeno) è sempre più complicata, Mina (Serena Rossi) cerca di aiutare il portiere Rudy. L’uomo si occupa di Diego, un undicenne marocchino rimasto solo da quando il padre è finito in carcere. I nonni vorrebbero riportarlo in Marocco.

A seguire, il secondo episodio, Solitudine. Il caso di Livia, accumulatrice seriale sepolta in casa che rischia lo sfratto, distrae momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione, l’assistente sociale chiede aiuto al Generale, vicino di casa mal visto da Olga (Marina Confalone).

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Non è facile il compito che Fabio Fazio si propone ogni settimana: conciliare l’informazione, monopolizzata o quasi dalla drammatica emergenza Covid, con un pizzico di leggerezza e buonumore. Per fortuna può contare sui monologhi di Luciana Littizzetto, sua inseparabile “spalla” dal 2005.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Chi si appassiona alle vicende delle celebrità e segue ogni giorno il “Grande Fratello Vip” non può mancare all’appuntamento con Barbara d’Urso che stasera, come ogni domenica, ospita in studio i protagonisti della settimana, alcuni dei quali si sottopongono al severo giudizio delle agguerrite “sfere”.

La7 e Tv8

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Massima attenzione alla pandemia, ma Massimo Giletti parla molto anche di politica. La puntata del 17 gennaio, durante la quale ha intervistato Matteo Renzi, è stata vista da 1.545.000 telespettatori, per uno share del 5,64%.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Family Food Fight Italia. Entra nel vivo la battaglia all’ultimo piatto tra le famiglie che si contendono il titolo e il primo premio da 100.000 euro. Non sarà facile convincere i giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua madre Linda.

Stasera in tv domenica 31 gennaio 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film musical del 2017, di Michael Gracey, The Greatest Showman, con Hugh Jackman. La storia in musica di P. T. Barnum, imprenditore di umili origini che creò uno dei circhi più famosi della storia arruolando persone con anomalie fisiche e abilità straordinarie.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Tim Miller, Deadpool, con Ryan Reynolds. Wade Wilson (Ryan Reynolds), ex membro delle forze speciali, scopre di avere un male incurabile. Una sera, in un pub, un uomo gli propone una cura miracolosa che potrà farlo guarire. Lui accetta di sottoporsi all’esperimento e con i suoi nuovi poteri dà la caccia a chi gli ha quasi distrutto la vita.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1998, di e con Robert Redford, L’uomo che sussurrava ai cavalli. Un incidente a cavallo segna profondamente la giovane Grace MacLean e il purosangue che cavalcava. La madre Annie chiede aiuto a Tom Booker, grande esperto di cavalli.

Film Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musicale del 2016, di Damien Chazelle, La La Land, con Ryan Gosling, Emma Stone. Sebastian, musicista jazz, e l’aspirante attrice Mia si conoscono a Los Angeles dove si sono trasferiti in cerca di fortuna. Tra loro nasce l’amore, ma devono fare i conti con le loro ambizioni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Sarah Smith, Barry Cook, Il figlio di Babbo Natale. Durante la consegna dei regali, Babbo Natale ne perde uno per strada. Il giovane Arthur, suo figlio minore, farà di tutto per recuperare e consegnare il dono tanto atteso.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Tibor Takàcs, Lies and illusions – Intrighi e bugie, con S. Ann Schultz, C. Slater. Lo scrittore Wes Wilson scopre che la fidanzata, rapita e data per morta, era implicata in loschi affari. Si ritrova così braccato da una spia in cerca di una valigetta di diamanti rubati.