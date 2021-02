Primo Appuntamento 5 Real Time: le coppie di martedì 2 febbraio 2021

Il 2 febbraio 2021, Flavio Montrucchio ha condotto su Real Time la quinta puntata di Primo Appuntamento 5.

Agnese e Francesco sono i primi ospiti del ristorante Geco di Roma. Sono amici da una vita, e hanno anche avuto una relazione. Oggi, però, sono tornati ad essere solo amici, e si sono proposti come partecipanti insieme per supportarsi a vicenda.

Poi ci sono Leonardo, fisioterapista sessantacinquenne che ha divorziato dopo 25 anni di matrimonio, e Nicoletta, una donna molto esigente. “La mia ultima storia è finita perchè si è tagliato i baffi.” ha raccontato alle telecamere del reality.

Inoltre Matilda e Paolo, un’accoppiata particolare composta da due giovani di 21 anni. Mattia, infortunatosi in un grave incidente d’auto, cena con Sandy, che ha chiesto agli autori di Primo Appuntamento di farle conoscere “una persona che abbia affrontato delle difficoltà nella vita, che sappia quindi che vuol dire cadere e risalire.”.

Tutte le nuove puntate della quinta edizione sono già visibili agli abbonati al servizio Discovery+. Altrimenti, è possibile vedere in replica le puntate già andate in onda nel day time pomeridiano di Real Time.

Primo Appuntamento 2 febbraio, la diretta

I primi ad arrivare sono Agnese e Francesco. Dopo una lunga amicizia si sono frequentati per un po’, ma non ha funzionato. Lei è di una nobile famiglia Toscana, lui no, e la differenza nell’estrazione sociale non è mai andata giù ad Agnese. Nonostante sia stata Agnese a lasciare Francesco, la ragazza afferma che “se una donna entrasse nella vita di Francesco sarei gelosa”.

Poi, arriva Leonardo, terapista sessantacinquenne; dopo una lunghissima relazione è stato tradito e lasciato dalla sua ex-moglie. E’ solo da ormai 12 anni. L’appuntamento di Leonardo è Nicoletta, esperta camiciaia. “La mia ultima storia è finita perché lui si è tagliato i baffi” racconta serenamente la donna.

Quindi, tocca a Matilda, giovane studentessa di psicologia appassionata di Serial Killer. “Mi affascina il comportamento delle persone” afferma.