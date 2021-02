Le indagini di Lolita Lobosco conferenza stampa con Luisa Ranieri

Oggi, 17 febbraio 2021 alle 11.30, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Le indagini di Lolita Lobosco. La miniserie debutta su Rai 1 alle 21.25 di domenica 21 febbraio 2021.

La protagonista, il vicequestore Lolita Lobosco, è interpretata da Luisa Ranieri. Le quattro puntate di cui è composta la miniserie tv sono liberamente tratte dai romanzi gialli della scrittrice Gabriella Genisi. La particolarità delle storie raccontate sta nella presenza di elementi da commedia rosa in trame da classico giallo all’italiana.

Nel corso della conferenza intervengono Maria Pia Ammirati, responsabile di Rai Fiction, Luca Miniero e gli attori protagonisti della serie: Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin e Lunetta Savino.

Le indagini di Lolita Lobosco conferenza stampa, la diretta

La prima a intervenire è Maria Pia Ammirati, responsabile di Rai Fiction. “Lolita è un’avventura solare, primaverile. Ci sono molti protagonisti, a partire da Luisa-Lolita, che vuole essere un anti stereotipo. Pur avendo tante caratteristiche femminili particolari, infatti, lei è fuori dagli stereotipi. Si fonde con Bari, la città dove tutto avviene. E anche Bari è bellissima, moderna. La serie sarà una scoperta continua, e sono sicura che la seguiremo con piacere.”

Continua: “Sarà una sorpresa anche per le donne, perchè è un personaggio sfaccettato. Anche grazie all’interpretazione di Luisa. E’ stata bravissima a parlare in un dialetto nuovo per la tv: il barese/pugliese. Sarà una bellissima avventura con tante sorprese: una fusione di generi entusiasmante. Le donne non sono più quelle di una volta, e in molti mestieri non hanno più bisogno di tutele maschili. Importanti per la serie sono i concetti di leggerezza, fantasia e professionalità.”

Le indagini di Lolita Lobosco conferenza stampa, Angelo Barbagallo e il cast

Parla poi Angelo Barbagallo, produttore della serie. “Abbiamo prodotto questa serie insieme a Luca Zingaretti. E’ stato lui a scoprire i romanzi della Genisi, ed è stata una bella scoperta secondo me. Lolita è un personaggio molto interessante, con moltissime sfaccettature. Ha molti livelli di lettura. Soprattutto, è fatto apposta per Luisa, che si è calata nel personaggio con molta naturalezza. Conosco Luisa di persona, anche fuori dal lavoro. E in Lolita lei ha messo molto della sua personalità. Il lavoro mio e di Luca (Zingaretti) è stato realizzare la serie al meglio possibile. Gli sceneggiatori della serie sono importanti e bravissimi; e poi c’è Luca Miniero, il regista. Davvero sorprendente e dinamico.”

Il cast di attori è riunito insieme a Luisa Ranieri. Con lei ci sono Luca Miniero, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin e Lunetta Savino. Il primo a parlare è il regista Luca Miniero: “Quando mi hanno presentato i romanzi di Lolita ho visto subito la possibilità di raccontare un sud moderno. Spesso il Sud Italia è rappresentato troppo stereotipato. Ci siamo messi al servizio della Puglia per raccontare questi nuovi gialli.”

L’intervento di Luisa Ranieri e Lunetta Savino

Quindi, interviene l’attrice protagonista Luisa Ranieri: “Lolita è una donna moderna, di oggi. Pur se del Sud, Lolita non è un’idea di come le donne del sud erano o dovrebbero essere. Il racconto mi ha rapito subito: le sue indagini fatte da un tacco 12 raccontano un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole. Anche il rapporto con la sua famiglia è importante. Del personaggio mi piace molto anche l’ironia. Con Luca (il regista n.d.r.) ho già lavorato, è stata una delle mie interpretazioni più interessanti. Luca ha una grande capacità di raccontare il mondo femminile. Inoltre Lolita è la prima serie post lockdown. La produzione ci ha rassicurati con una procedura ferrea e precisa.”.

“Ringrazio tutti i miei maschi, gli attori e il regista. E’ stato fatto un grandissimo lavoro sul cast, non ci sono scelte scontate.” continua.

Tocca quindi all’attrice Lunetta Savino, che nella serie interpreta la madre di Lolita: “Condivido tutto quello che è stato detto fino ad ora. La famiglia di Lolita e Nunzia è molto al femminile. Richiama un Sud apparentemente arcaico, è invece anche Nunzia è forte e resiliente. Supporta sia la figlia più piccola che la più grande, Lolita. E’ molto orgogliosa di lei, ma non mancano i classici contrasti fra madre e figlia. Pur essendo una donna semplice, Nunzia è attenta al mondo che cambia. Questo è tipico di Bari, e della mia Puglia.”.

L’autrice Gabriella Genisi, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta

In ultimo interviene l’autrice dei romanzi di Lolita, Gabriella Genisi. “Non potevo sperare in un’interprete migliore di Luisa. Sono stata poco sul set per via delle restrizioni Covid, ma ho notato un’atmosfera che i telespettatori riconosceranno. Sembrava che il personaggio uscisse dalle pagine del libro e prendesse forma.”.

Inaspettatamente anche Stefano Coletta, direttore di Rai 1, fa i migliori auguri alla serie e al cast. “Ho visto la prima puntata, e dopo 10 minuti ho detto -è proprio Rai 1-. Spero sia un auspicio per una serie di successo che va in onda di domenica. Che posa consegnarci un ritratto delle relazioni femminili e maschili con grande contemporaneità.”

Le domande dei giornalisti

Domanda 1: spesso associamo il dialetto barese al comico. Questo è stato un limite per Luisa? E poi, da tempo su Rai 1 ci sono quasi esclusivamente gialli. E’ vero che stavolta si sta facendo qualcosa di meno inflazionato?

Risponde Luisa Ranieri: “Per me era fondamentale avere un accento del sud. Io quando torno a casa parlo napoletano, il dialetto era fondamentale per calarmi nel personaggio. Però, molte delle parti interessanti del racconto rischiavano di diventare strane se avessi calcato troppo l’accento. Così abbiamo ingentilito il dialetto, cercando un linguaggio che arrivasse da Bari fino al Nord estremo, comprensibile a tutti e musicale. Riguardo la seconda domanda, il lavoro di ispettore non è stato limitante. Lolita avrebbe potuto essere anche un chirurgo. Le indagini sono sullo sfondo, il romanzo e la serie raccontano il personaggio, i suoi rapporti.”.

Domanda 2: hai girato davvero con i tacchi 12? Per la Ammirati: le prossime fiction si inseriranno in un filone più femminile?

Inizia Luisa Ranieri: “Il tacco è una parte importante del racconto. Abbiamo scelto di conservarlo nel rispetto dei romanzi.” Prosegue la Ammirati: “Il mondo femminile è importante per la Rai. Le donne sono grandi interpreti e lettrici, ma anche grandi produttrici di storie, romanzi e serie. Io sono interessata, però, anche allo sguardo maschile. Parlando di gialli, in effetti ne produciamo tanti, ma dobbiamo essere pronti a contaminarli, come in questo caso.”

Altre domande per il cast

Domanda 3: per il co-protagonista Filippo Scicchitano, ti senti già un sex symbol, nel ruolo di un giornalista trentenne e bellissimo?

“Credo che nel personaggio Lolita abbia visto di più della bellezza, e credo, spero, anche i telespettatori faranno lo stesso.” risponde.

Domanda 4: per Luisa Ranieri, il personaggio di Lolita parla della condizione attuale della donna. Quali sono secondo te le luci e le ombre messe in evidenza da Lolita? E poi, come nasce l’idea con tuo marito di aprire una casa di produzione, la Zocotoco?

“Avevamo la Zocotoco da molti anni, ma solo di recente ci siamo detti che sarebbe stato bello gestirla personalmente, e produrre nuove idee. Sviluppiamo idee e concept, leggiamo libri, Questo ci diverte e unisce molto.”