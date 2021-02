La Pupa e il Secchione e viceversa 18 febbraio: diretta della semifinale

La quarta puntata di Italia’s got talent 2021, che seguiamo in diretta, va in onda su TV8 questa sera, 17 febbraio, alle 21.20. La giuria composta da Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi valuta le audizioni dei concorrenti. Conduce Lodovica Comello.

Stando alle anticipazioni, la puntata di questa sera propone forti emozioni. Mara Maionchi e Lodovica Comello restano commosse da un’esibizione particolare. Inoltre, Enrico Papi è ospite speciale della puntata odierna, per condurre un numero ispirato allo show che conduce su TV8, Guess my age.

I talenti in gara sono tanti e tutti diversi, come di consueto. Non mancano atleti e virtuosi di strumenti ginnici, ma anche esibizioni uniche come quella di un arciere contorsionista o di un novello “Acquaman“, il supereroe in grado di controllare le creature marine. Ampio spazio, logicamente, anche alla musica e alle esibizioni canore.

Vi ricordiamo che anche il pubblico da casa può votare le proprie esibizioni preferite. Si può esprimere la propria preferenza sia tramite l’applicazione ufficiale del talent show, che dal sito ufficiale di Italia’s got talent 2021. Infine, si può votare tramite Twitter, con un messaggio diretto verso l’account Twitter “@SkyUno”, ‘’@TV8it’’ oppure verso l’account Twitter “@IGT_official”. Oppure, più tradizionalmente, inviando un SMS al numero 4770470.

Potete seguire la terza puntata della nuova edizione di Italia’s got talent 2021 anche in streaming, tramite il sito ufficiale di TV8.

Italia’s got talent 2021 diretta 17 febbraio, la diretta

Il primo talento di questa sera si chiama Stefano, in arte Stephen. “Vi farò fare un viaggio indietro nel tempo” afferma; è un mago. Il suo numero sorprende i giudici, che sono coinvolti direttamente nell’esibizione. Al punto che tira aria da Golden Buzzer. Alla fine, però, il pulsante non viene premuto. Stefano ottiene comunque 4 sì.

Quindi, sale sul palco Salvatore, un acrobata che si esibisce con un bastone. Commette alcuni errori, e ottiene tre no e un sì. Va diversamente per l’acrobata che si esibisce subuto dopo, Tim. In equilibrio, sospeso su delle corde a diversi metri di altezza, compie diverse evoluzioni aeree a ritmo di musica. Il suo numero ottiene 4 sì.

Poi, si esibisce “Robidone, il robot giocherellone“, un robot costruito da un concorrente con materiali di recupero. Il concorrente, parlando attraverso Robidone, propone un quiz ai giudici, chiedendo loro dove buttare vari tipi di rifiuti. Non tutte le risposte sono scontate, e anche per questo Robidone e il suo creatore ricevono 4 sì.

Infine, si esibiscono Elisabetta e suo padre, con un numero musicale. Dopo un momento di riflessione, tutti e quattro i giudici votano con un sì. Ma Federica Pellegrini, fino all’ultimo, ha pensato di pigiare sul Golden Buzzer.

Italia’s got talent 2021 diretta 17 febbraio, il Golden Buzzer di Federica Pellegrini

Dopo una breve interruzione pubblicitaria, è la volta dell’esibizione di Giorgia, una bambina che ha perso una gamba, ma non ha voluto rinunciare alla sua passione: la danza. Così, per premiare la sua abilità a resilienza, Federica Pellegrini, terminata l’esibizione, preme sul Golden Buzzer: Giorgia è in finale.

Segue un’esibizione culinaria: il concorrente taglia delle verdure a ritmo di musica da bendato. Ma non è abbastanza per impressionare i giudici, che gli riservano 2 no e 2 sì. Stesso destino per altri concorrenti, “rimbalzati dai giudici” senza troppi complimenti. Fino all’arrivo di un bravissimo bassista. I suoi virtuosismi con lo strumento colpiscono i giudici, che votano con 4 sì. Addirittura, a Bastjanic viene voglia di accompagnare con la chitarra il concorrente.

Arriva poi il momento dell’esibizione in collaborazione con Enrico Papi. L’uomo che sale sul palco insieme a lui non racconta ai giudici quale sia il suo talento: saranno i giudici che, guardandolo, devono indovinarlo. Per l’occasione, sul palco di Italia’s got talent si gioca, quindi, a Guess my talent. Una parodia di Guess my age, il programma che Papi conduce su TV8. Il talento del concorrente è indurre rilassamento attraverso un massaggio che produce suoni, usando delle bacchette. Tre sì e un no promuovono il concorrente.

Le esibizioni proseguono

Le audizioni proseguono con un numero di danza in coppia. I due ballerini sono insieme nel lavoro e nella vita, l’intesa è evidente. I concorrenti sono premiati con quattro sì proprio per la loro affinità, oltre che per il loro numero.

Poi, è la volta di una poetessa, che legge le proprie poesie sul palco. Si chiama Grazia. La delicatezza della concorrente e dei suoi versi sulla nostalgia meritano 4 sì. Arriva quindi il turno del concorrente che si ispira ad Acquaman, il noto supereroe. Il suo talento consiste in un’esibizione di equilibrismo con un bicchiere d’acqua, che lascia i giudici indifferenti.

Va diversamente per il giovane equilibrista e contorsionista che sale sul palco subito dopo. Mentre esegue una complicata verticale, si fa portare sul palco un arco e delle frecce, e colpisce un bersaglio mirando con i piedi. Per lui i giudici riservano 4 sì. Dopo di lui arriva un comico, Claudio. Il suo stile eccessivamente calmo e rilassato e il suo uso del dialetto romano colpiscono i giudici e il pubblico. Il suo personaggio merita 4 sì.

L’ultima esibizione e la decisione finale

La puntata prosegue con un’altra esibizione di gruppo: gli Hooo Brothers 96, grandi amici fin dalla nascita. Danzano diverse coreografie originali insieme. Il tema che unisce il numero è un messaggio contro il razzismo. Ricevono, senza indugio, 4 sì dai giudici.

Dopo una lunga riflessione, i giudici decidono quale sia l’esibizione meritevole di andare in finale: è quella dell’illusionista Stefano, che ha fatto un numero sorprendente a tema “riavvolgimento del tempo”.