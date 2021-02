Primo Appuntamento 5 Real Time: le coppie di martedì 23 febbraio 2021

Questa sera, 23 febbraio 2021, Flavio Montrucchio conduce su Real Time l’ottava e ultima puntata di Primo Appuntamento 5.

I partecipanti questa sera sono: Sabrina, 54 anni, donna con la sindrome di tourette. Ha già partecipato al programma, ed è tornata per tentare nuovamente la fortuna con un appuntamento al buio. C’è poi Lucrezia, che lavora nel campo del web marketing, e Giulia, ventenne insicura. “Ho spesso paura di dire la cosa sbagliata al momento sbagliato” confessa Giulia alle telecamere del programma.

Poi, c’è anche Fabio, trentottenne brasiliano in Italia da 3 anni e mezzo. E’ un fotografo. Si incontra con Mina, anche lei nata fuori dall’Italia, per la precisione in Iran. Infine, partecipano Alessia e Gioele, di 25 e 24 anni. Lei è un’esperta di trucchi e make-up, mentre lui è affascinato dal mondo del paranormale.

Tutte le puntate della quinta edizione sono già visibili agli abbonati al servizio Discovery+. Inoltre è possibile vedere in replica le puntate già andate in onda nel day time pomeridiano di Real Time.

Primo Appuntamento 23 febbraio, la diretta

Il primo ad arrivare questa sera al ristorante Geco di Roma è Fabio, nato in Brasile e cresciuto in Italia. E’ stato adottato da piccolo, e non è mai tornato in Brasile. “Le ragazze si innamorano di me spesso, ma io molto raramente di loro. Cerco una ragazza con cui nasca empatia dal primo istante.”. Fabio cena con Mina, ragazza nata in Iran che vive in Italia da 3 anni. Iniziano a parlare, e a trovare somiglianze nelle loro storie di vita.

Mentre Fabio e Mina fanno conoscenza, arrivano in sala anche Gioele e Alessia, la seconda coppia ospite del programma questa sera. Entrambi sono alla prima esperienza con un appuntamento al buio. Alessia non ha voluto rivelare in trasmissione la sua età, e non la comunica nemmeno a Gioele.

Quindi arriva nel locale romano una partecipante al suo terzo appuntamento al buio su Real Time: Sabrina, affetta da sindrome di tourette, e diventata per questo un’icona del programma. “Ho diffuso un po’ di consapevoleza sulla sindrome di Tourette, e questo mi fa piacere” afferma. “Spero che ciò che dico a causa della mia malattia non cambi la considerazione che la gente ha di me” continua. Questa sera Sabrina ha rivelato a Fabio, il conduttore, di essersi ri-scoperta bisessuale. Così, cena con Lucrezia, una donna sua coetanea. “Il mio obiettivo è trovare una donna da sposare” dice Lucrezia.

Primo Appuntamento 23 febbraio, la conclusione tra Fabio e Mina

La cena tra Mina e Fabio prosegue serenamente, e arriva infine alla sua conclusione. Sia la conversazione che il rispettivo impatto estetico sembra aver colpito entrambi i commensali. “Mi piacciono i suoi occhi” rivela Mina. “Mi sembri un uomo serio, esteticamente non ti avrei notato, ma mi sei piaciuto.” continua. Lui è d’accordo, e i due si scambiano i numeri di telefono: intendono rivedersi. Si allontanano in taxi per proseguire la serata altrove.

L’ultima coppia pronta a cenare insieme questa sera è composta da Gaia e Amine. Hanno rispettivamente 20 e 21 anni, e sono entrambi molto emozionati per la serata che li aspetta. Anche Sabrina, al suo terzo “primo appuntamento” è però molto emozionata. E’ preoccupata che Lucrezia possa rimanere impressionata dalla sua sindrome. Ma Lucrezia, invece, non sembra farci caso, e anzi, pare divertita da Sabrina.

Quindi, la cena tra Alessia e Gioele volge infine al termine. Dopo il dessert, entrambi hanno una buona impressione l’uno dell’altra, ma Alessia è preoccupata dalla giovane età di Gioele. “Vorrei scoprire altri lati del suo carattere, lei è così misteriosa.”. Alessia, allora, si scioglie, e conferma il suo interessamento per Gioele. Escono dal ristorante mano nella mano.

La cena tra Gaia e Amine

La tensione tra Gaia e Amine non accenna a calare. Però, piano piano parlandosi iniziano a rompere il ghiaccio, e a trovare un terreno comune. “Non ho mai avuto un rapporto fisico con un altro ragazzo” confessa Gaia. “Per me è speciale, entrambe le parti devono essere giuste l’una per l’altra”.

Nel frattempo, Sabrina e Lucrezia approfondiscono la loro conoscenza. Sabrina spiega a Lucrezia di aver sempre sospettato di essere bisessuale, ma di non aver avuto il coraggio di ammetterlo a sè stessa per molto tempo.

Arrivati a fine pasto, gaia racconta di essersi trovata bene, ma qualcosa l’ha turbata. Forse il fatto che Amine sia molto legato ai social. L’agitazione della ragazza non diminuisce nemmeno dopo il dessert: mentre si avvicina al confronto finale con Amine, infatti, inciampa e cade. Amine vorrebbe conoscerla meglio, è interessato a lei. Gaia, invece, non condivide il suo interessamento: non è scattata la scintilla.

Termina anche l’appuntamento tra Lucrezia e Sabrina. “Con lei mi sento a casa, bene. Spero di esserle piaciuta, vorrei rivederla” afferma Sabrina. Tuttavia, Lucrezia non è interessata ad avere un rapporto che vada oltre l’amicizia con Sabrina. Sabrina è dispiaciuta, e si commuove.

La conclusione degli appuntamenti

Sabrina e Lucrezia si sono riviste a Pescara per un aperitivo, ma solo come amiche.

Gaia e Amine non si sono più visti nè sentiti. Amine è in Erasmus in Francia.

Alessia e Gioele si sono frequentati per un po’, ma la loro storia è durata solo due settimane.

Fabio e Mina si sono sentiti senza vedersi per un po’. Poi, hanno smesso di frequentarsi del tutto.