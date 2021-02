Giovedì 25 febbraio Italia 1, alle 21.25, ha trasmesso la puntata finale de La Pupa e il Secchione e viceversa. Il programma è condotto da Andrea Pucci con Francesca Cipriani.

Sette giorni fa dopo l’eliminazione di Manuel e Paolella, sono quattro le coppie che si contendono la finale. Sono rimasti in gara Stephanie-Guidi, Miryea-Marini, Linda Pisano ed Orazi-Gianluca.

Gli ospiti dell’ultimo appuntamento sono Carmen di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri. Tornano ancora una volta Cristiano Malgioglio e la giornalista Francesca Barra.

Il premio in palio è di 20.000 euro.

La Pupa e il Secchione e viceversa 25 febbraio, la diretta

Le coppie rimaste in gara sono entusiaste di essere arrivate fino in finale. Ma alcuni concorrenti già provano nostalgia per l’esperienza televisiva che sta per concludersi. In primis Stephanie perché è convinta che il rapporto con Guidi sarà destinato a cambiare.

L’indomani Miryea riceve la sorpresa dal padre, che ha finto di portare la colazione alle coppie. La Pupa racconta di essere cresciuta senza di lui. Ma stanno lentamente recuperando un rapporto.

Per la prima prova le ragazze, a bordo di una sfera di gomma che si usa per gli esercizi ginnici, devono saltellare per raggiungere i rispettivi partner, sorreggendo anche dei bicchieri da spumante. I ragazzi di contro devono riempirle. La prova poi viene ripetuta al contrario. Vince la coppia che ha maggiormente riempito il proprio recipiente.

I migliori della prova sono Stephanie e Guidi con 10 punti, seguiti dagli 8 punti di Linda e Pisano. Seguono Orazi e Gianluca con 7. Ultimi invece sono Miryea e Marini con 5.

Al termine della prova Orazi riceve una sorpresa dalla madre. Ma c’è un regalo anche per Stephanie. Il padre, con il quale ha un rapporto conflittuale, ha registrato un videomessaggio perché vuole sostenerla nella finale. Ma successivamente si presenta anche in villa per un incontro dal vivo.

La Pupa e il Secchione e viceversa, l’interrogatorio notturno

Andrea Pucci sveglia in piena notte il Professor Verdegiglio ed i ragazzi per un interrogatorio notturno. Sono le tre di notte e le coppie si presentano in pigiama. Stessa mise per il conduttore ed il docente.

I Pupi e le Pupe devono prima riconoscere alcuni personaggi come Galileo Galilei e Vittorio Feltri. E i spiegare in che consistono le cinque giornate di Milano. Devono scrivere poi alla lavagna una frase che contenga la parola anacronistico. E successivamente disegnare un prelato. Gli interrogati infine completano il titolo del film Via…col vento.

Miryea prende 7 mentre Linda conquista un 6. Gianluca e Stephanie prendono l’insufficienza. La prima Pupa, che ottenuto il voto migliore, può togliere 2 punti ad una coppia. E sceglie quella formata da Stephanie e Guidi.

Al momento la classifica parziale è la seguente. Sono primi Linda e Pisano con 14 punti. Seguono Stephanie e Guidi con 13 punti. Sono ultimi ad ex aequo Orazi e Gianluca, Miryea e Marini con 12 punti.

Le coppie si rimettono immediatamente a studiare. Ma Stephanie si interroga con Guidi su come evolverà il loro rapporto una volta terminato il programma.

La Pupa e il Secchione e viceversa, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri

Andrea Pucci ospita Antonio Zequila e Claudia Ruggeri, che sono i giudici della Prova Cinema e Seduzione. Le coppie devono scrivere ed interpretare una scena che deve contenere quattro step:

incontro e colpo di fulmine

il litigio

il perdono

l’erotismo.

L’aspetto particolare è che nello sketch devono essere presenti due oggetti: un battipanni ed una zucchina.

Orazi e Gianluca conquistano la sufficienza piena. Secondo Zequila sono stati poco convincenti e non hanno imparato bene le battute. Linda e Pisano prendono nove perché sono stati efficaci. Stephanie e Guidi prendono solo cinque perché la loro recitazione è considerata scolastica. Anche Miryea e Marini ottengono nove perché lo hanno divertito.

Claudia Ruggeri invece assegna proprio a Miryea e Marini i 2 punti bonus. E’ stata la coppia che ha maggiormente apprezzato.

Una volta rientrati in stanza le coppie devono rispondere ad alcune domande un po’osé che serviranno per la Cerimonia di premiazione.

La Pupa e il Secchione e viceversa 25 febbraio, Carmen Di Pietro

Il conduttore accoglie in villa Carmen Di Pietro che incarna il ruolo di giudice nella Prova del bacio. Vincerà la coppia che darà il bacio più lungo. Solo Gianluca, in quanto fidanzato, preferisce baciare Orazi solo sulla guancia. Sono proprio loro i primi a lasciare la competizione. Il bacio tra le altre tre coppie dura da più di un’ora. E la produzione ha deciso di interrompere la prova.

Gianluca e Orazi si fermano a 5 punti. Marini e Miryea sono primi con 9 punti perché hanno ottenuto anche il bonus di 2 punti di Carmen Di Pietro. Le altre due coppie hanno ottenuto 7 punti.

La prova con Francesca Cipriani

Nella prova in cui è presente Francesca Cipriani le coppie vengono bendate. E a turno devono seguire un percorso ad ostacoli. Mentre lo affrontano i partner devono togliersi gradualmente tutti gli indumenti. Sono previsti 30 secondi penalità per ogni indumento non tolto. Una volta che riescono ad avvicinarsi devono gridare “nudi alla metà”.

I migliori sono stati Linda e Pisano, Miryea e Marini. Stephanie e Orazi hanno ottenuto una penalità in quanto non si sono tolte lo slip.

Orazi e Gianluca , con 1 minuto e 9 secondi, ottengono 7 punti.

, con 1 minuto e 9 secondi, ottengono 7 punti. Stephanie e Guidi , con 56 secondi, conquistano 8 punti.

, con 56 secondi, conquistano 8 punti. Miryea e Marini , con 38 secondi, arrivano a 9 punti.

, con 38 secondi, arrivano a 9 punti. Linda e Pisano, con soli 34 secondi, conquistano 10 punti.

La classifica generale è la seguente: primi Miryea e Marini con 41 punti. Al secondo posto Linda e Pisano con 40 punti. Terzi Stephanie e Guidi con 33 punti. Ultimi ancora Gianluca e Orazi.

La prima coppia finalista è quella formata da Miryea e Marini. Andranno al Bagno di Cultura che stavolta decreterà i vincitori di questa edizione.

Le altre coppie invece devono affrontare il Sintony Test. Il tema è tratto dalla citazione di Carlo Rovelli: “Questa è la cultura: un dialogo interminabile che ci arricchisce continuando a nutrirsi di esperienze, sapere e soprattutto scambi”.

La cerimonia di premiazione

Alla Cerimonia di premiazione sono presenti tutte le coppie che hanno partecipato. E la coppia vincitrice dello scorso anno, Scalzi e Stefano. Nella finale sono tornati anche Francesca Barra e Cristiano Malgioglio.

Prima di procedere al prossimo step, la trasmissione manda in onda i momenti più significativi delle quattro coppie rimaste in gara.

Il prossimo gioco è Su Di Noi, che è suddiviso a due manche. Le tre coppie ancora in gara devono rispondere a quattro domande che valgono rispettivamente 5, 7, 9 e 10 punti. Sono ovviamente esenti Miryea e Marini.

Le ragazze devono pescare il quesito negli abiti del rispettivo partner. Dopo averlo letto ad alta voce, entrambi devono appuntare la risposta su una lavagnetta. Se le domande coincidono ottengono il punteggio. Orazi e Gianluca non ottengono alcun punto. Linda e Pisano, Stephanie e Guidi invece 10 punti. Nella seconda fase sono gli uomini a pescare i bigliettini. E tutte le coppie rispondono correttamente.

A seguito della prova Stephanie e Guidi sono primi con 53 punti. Linda e Pisano invece hanno 50 punti. Sono ultimi Orazi e Gianluca, con 40 punti. Quest’ultima coppia viene definitivamente eliminata dal gioco.

Prima del Bagno di Cultura Linda e Pisano, Stephanie e Guidi affrontano il Sintony Test. Solo una coppia infatti sfiderà i finalisti Miryea e Marini. Francesca Barra e Cristiano Malgioglio decidono di salvare Stephanie e Guidi, che li hanno maggiormente emozionati. Entrambi i discorsi vertevano non solo sulla cultura in senso generale ma dell’importanza dell’istruzione.

La Pupa e il Secchione e viceversa, l’ultimo Bagno di Cultura

Miryea e Marini, Stephanie e Guidi sono pronti a sfidarsi al Bagno di Cultura.

I concorrenti devono indovinare alcuni personaggi, tra i quali Lady Gaga, Achille Lauro, Adriano Celentano. Ma anche Martin Luther King, Frida Khalo, Federico Fellini. E rispondere ad altri quesiti. Ad esempio cos’è una pinacoteca o bob (taglio di capelli simile al caschetto).

La prova è vinta dalla coppia Miryea e Marini che vengono proclamati i vincitori di questa edizione. Si aggiudicano un premio di 20.000 euro. Scalzi e Stefano, che hanno trionfato lo scorso anno, consegnano il premio alla coppia.