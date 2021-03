Condivi su















Alle 12.00 di oggi, domenica 7 marzo 2021, si tiene l’ultima conferenza stampa di Sanremo 2021. Amadeus risponde alle domande dei giornalisti presenti in sala ed in collegamento per un bilancio di questa edizione del Festival.

Nella serata finale della kermesse sono stati eletti vincitori i Maneskin con Zitti e Buoni. Secondi Francesca Michielin & Fedez con Chiamami per nome. Ermal Meta, che era dato come super favorito, si è classificato invece al terzo posto con Un milione di cose da dirti. Nella quinta ed ultima serata del Festival è tornato ad esibirsi anche il vincitore della categoria Nuove Proposte. Si tratta di Gaudiano con la sua canzone Polvere da sparo.

Sanremo 2021 conferenza stampa 7 marzo, la diretta

Inizia la diretta. Sono presenti l’Amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, l’Amministratore Delegato Rai Pubblicità Giampaolo Tagliavia, il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta ed il suo Vice Claudio Fasulo. E ancora il Direttore di RaiPlay Elena Capparelli, l’Assessore sanremese al turismo Giuseppe Faraldi ed il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

Il primo ad intervenire è Alberto Biancheri: “Ci tengo a ringraziare Amadeus, Fiorello e la Rai per essere riusciti a realizzare un’edizione così complicata in un momento delicato per il nostro Paese. Un ringraziamento va anche a voi giornalisti perché comprendo le difficoltà che siete stati costretti ad affrontare”.

Prende la parola Amadeus: “Sono felicissimo per questa edizione del Festival. Non mi riferisco solo agli ascolti ma per tutto ciò che siamo riusciti a realizzare. Voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato e sono certo che molti di loro saranno i super Big di domani. Un ulteriore grazie lo rivolgo a Fiorello perché ha portato allegria e felicità nelle case degli italiani. E’ stato difficile fare intrattenimento con un teatro vuoto. Dopo il senso di smarrimento della prima sera, siamo riusciti comunque a concludere il Festival nel migliore dei modi. Sono cinque serate che non dimenticheremo mai. Voglio ringraziare anche Lucio Presta, che mi è stato di supporto, il mio ufficio stampa, i miei collaboratori e anche la mia famiglia”.

Sanremo 2021 conferenza stampa, Direttore di Rai 1 Coletta, Capparelli

E’ il turno del Direttore di Rai 1 Stefano Coletta: ” La serata di ieri sera dimostra che sono entrati nel nostro vocabolario musicale ed emozionale anche artisti che fino ad una settimana fa forse neanche conoscevamo. Ringrazio i 650 colleghi che sono stati coinvolti nell’organizzazione di Sanremo, sia in presenza all’Ariston sia in altre sedi extra-Sanremo. E’ stato un evento nel quale abbiamo rispettato tutti i protocolli sanitari vigenti per garantire che il Festival potesse svolgersi in sicurezza. Ringrazio Amadeus perché ha sempre mantenuto equilibrio e pazienza anche nei momenti più complessi.”

Il Direttore si occupa poi degli ascolti della serata finale. La prima parte ha registrato il 49,95% di share mentre nella seconda parte il Festival ha sfiorato il 63%. I picchi di ascolto si sono registrati con il ricordo di Dante e l’omaggio a Little Tony da parte di Fiorello, e durante l’esibizione degli Urban Theory.

Nel corso della conferenza interviene anche Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay: ” Secondo i dati delle piattaforme digitali, Sanremo 2021 è stata l’edizione più social di sempre. Su RaiPlay vi è stata una crescita del 30% di fruizione di contenuti sanremesi. Abbiamo pubblicato 550 clip ed oltre 2.000 post. E’ stato un grande lavoro di squadra che ha portato un alto gradimento digitale di pubblico”.

Sanremo 2021, interventi Fasulo, Tagliavia

Prende la parola Claudio Fasulo: “Sul podio sono arrivate le canzoni più apprezzate dal pubblico. E siamo felici di essere riusciti a portare a termine questa edizione nonostante le difficoltà. Ma oltre alla competizione canora, lq sfida ancor più straordinaria è stata quella contro il Covid. I protocolli imposti dalla Rai si sono rivelati efficaci ed il nostro modello sarà riprodotto anche da altre aziende. Ci tenevamo a realizzare il Festival come segno di ripartenza.” Illustra poi tutti i dati riguardati il numero di mascherine, gel igienizzanti e tamponi utilizzati nel corso della kermesse.

Segue l’intervento di Giampaolo Tagliavia: “Il mercato ha creduto molto in Sanremo 2021 ed in molti hanno voluto partecipare. Le aziende si sono addirittura confrontate prima del Festival con l’intento di realizzare qualcosa insieme. Abbiamo ottenuto un ottimo riscontro e i dati registrati sono simili a quelli dello scorso anno”.

Fiorello in collegamento telefonico

E’ presente anche Fiorello, in collegamento telefonico:” Mando un saluto a tutta la Sala Stampa che ha un colpo d’occhio dal punto di vista televisivo straordinario. Potremmo anche inventare un nuovo format nel quale Amadeus viene massacrato dai giornalisti” spiega ironicamente. Ed aggiunge: “Sanremo è stata l’esperienza più importante della mia vita e lo ricorderò per sempre. Sono inoltre felice di aver ricevuto messaggi di solidarietà da parte di molti colleghi comici, che hanno compreso le difficoltà oggettive nel far ridere senza avere un pubblico davanti”.

L’ultimo intervento è dell’Amministratore delegato Rai Fabrizio Salini: “Senza lo sforzo, il contributo e la dedizione di tutti, Sanremo 2021 non sarebbe stato possibile. Oltre ad Amadeus e Fiorello, ha avuto un ruolo fondamentale anche la macchina organizzativa che c’è dietro il Festival. L’aspetto più complicato è stato non avere il pubblico in platea perché i protagonisti delle serate, tra artisti ed ospiti, non potevano ricevere alcun feedback. Voglio ringraziare anche i giornalisti che hanno lavorato in condizioni difficili. Voglio infine aggiungere che nonostante Amadeus non voglia realizzare un Ama ter, spero di rivederlo con Fiorello anche il prossimo anno.”

Sanremo 2021 conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Terminati gli interventi, è il momento delle domande dei giornalisti. Ecco la prima domanda. Ho letto il post di Roby Facchinetti sul fatto che non ci sia stato tempo ieri di fare un omaggio a Stefano D’Orazio che era previsto in scaletta. Per quale motivo non sono stati trovati tre minuti di tempo di commemorazione?

“Mi scuso personalmente per quanto accaduto. Era previsto un intervento di me e Fiorello per ricordare un amico. Ma per motivi televisivi non ci sono sti i tempi per inserire il suo ricordo”. (Amadeus)

Seconda domanda per Amadeus: Il giorno dopo le sue dichiarazioni sull’Ama Ter, ha cambiato idea? vorrebbe realizzare la terza conduzione? “Ciò che ho detto nella conferenza stampa di ieri, è stato fatto in maniera assolutamente consapevole. Ribadisco che il prossimo anno io e Fiorello non ci saremo”.

Il terzo quesito è ancora incentrato su Amadeus. Anche se non sarà il conduttore della terza edizione, le piacerebbe mantenere il ruolo di Direttore Artistico?

“Non ho mai preso in considerazione questa ipotesi in quanto credo che non sarei in grado di fare il Direttore Artistico, rimanendo solo dietro le quinte. Necessito infatti di vivere un show nella sua interezza”.

Sanremo 2021 conferenza stampa 7 marzo, le altre domande

Una giornalista in collegamento ha due quesiti da porre al conduttore e al Direttore di Rai 1: Amadeus ha provato fastidio leggere in questi giorni già i nomi di alcuni suoi potenziali sostituti a Sanremo?

Direttore Coletta quali sono stati i costi precisi del Festival?

“Non ho provato assolutamente alcun tipo di fastidio, ed ero inoltre molto assorbito dall’organizzazione dell’evento. ” (Amadeus)

“Non abbiamo ancora avuto modo di pensare al sostituto di Amadeus per il prossimo anno, perché eravamo troppo concentrati quotidianamente sui dati epidemiologici affinché potessimo realizzare il Festival. La responsabilità penale della Salute ricade infatti sul Direttore di Rete ma fortunatamente la kermesse si è conclusa senza incidenti. Ho trovato ingiusto da parte di alcuni giornalisti il fatto di fossilizzarsi eccessivamente sugli aspetti contabili” (Stefano Coletta)

Amadeus cosa pensa di Zlatan Ibrahimovic al termine della kermesse?

“Non conoscevo personalmente Ibrahimovic. Ma quando abbiamo pensato di averlo al Festival, ha accettato la proposta con sorpresa ed entusiasmo perché non lo immaginava. La nostra idea era di avere all’Ariston un campione dello sport ancora in attività. Ibrahimovic si è rivelato un ragazzo fantastico, attento, e che ha fatto di tutto per essere presente anche quando era rimasto bloccato per colpa dell’ incidente stradale”.

Sanremo 2021, proseguono le domande dei giornalisti

Altra domanda di un giornalista in collegamento da remoto: Il dato più interessante dei dati è il televoto. I Maneskin hanno ottenuto circa il doppio di voti nonostante sui social abbiano meno follower di Fedez e Ferragni…

“Posso assicurare che i dati del televoto sono assolutamente veritieri. E non sono stati in alcun modo modificati. Tutte le giurie hanno espresso liberamente le proprie preferenze e ci siamo solo limitati a riportare i dati”. (Stefano Coletta)

Seguono altre curiosità da parte dei cronisti. Alla luce del termine della kermesse, quali aspetti sono mancati, e quali non siete riusciti a realizzare?

“E’ sicuramente mancata la componente pubblico, che ha un peso rilevante nello svolgimento di una kermesse così importante. Non siamo inoltre riusciti ad avere alcuni ospiti che avremmo voluto fortemente all’Ariston.” (Stefano Coletta)

Amadeus, continuerà a seguire il percorso discografico dei Maneskin, che hanno vinto al Festival?

“Assolutamente sì perché si instaura con i ragazzi un legame molto forte perché lavoriamo per molti mesi insieme prima dell’evento. Seguirò i Maneskin e farò il tifo per loro. Sono felice che abbiano vinto perché sono molto giovani e meritano il successo che stanno avendo”. ed aggiunge “Rimanendo su Sanremo mi piacerebbe realizzare una sorta di Sanremo Estate, che avevo condotto circa 20 anni fa. Al centro dello show non vi è competizione ma solo un clima di festa, per regalare al pubblico altri momenti di leggerezza in tempi così difficili.”

Il Vescovo Suetta ha molto criticato l’assegnazione del Premio Città di Sanremo a Fiorello, con l’accusa di blasfemia… Quali sono le vostre opinioni a riguardo?

“Fiorello non ha assolutamente offeso nessuno, tantomeno Nostro Signore e la Chiesa in generale. Ha mantenuto una comicità sobria nel rispetto di tutti, quindi trovo che le accuse siano infondate”. (Amadeus).

Amadeus irritato dall’ultima domanda da parte dei giornalisti

L’ultima domanda di un giornalista ha particolarmente irritato Amadeus. Si tratta dello stesso cronista che nella conferenza di ieri si era lamentato del fatto che la Rai fornisse troppo tardi alla Stampa le notizie. Ed ha ribadito il concetto anche nell’incontro finale.

“La scelta di fornire tardi i dati non è responsabilità del Direttore Coletta, bensì mia perché ho realizzato una scaletta che ci ha portato fino alle due di notte. Io vi chiedo scusa se vi ho arrecato difficoltà, ma desidero avere lo stesso rispetto perché proprio il tuo giornale ha definito Flop una delle edizioni più forti del Festival. Noi cerchiamo di fare il possibile per garantirvi di lavorare al meglio. Ma come io mi sono scusato con la Stampa, se anche il tuo giornale ricambia le scuse, allora siamo pari.” (Amadeus)