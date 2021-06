New Amsterdam 3 anticipazioni e trama episodi seconda puntata

Condividi su







New Amsterdam 3 arriva questa sera su Canale 5 con la seconda puntata. Gli episodi di cui si compone sono tre ed hanno per titolo rispettivamente Quello di cui ho bisogno, Sangue sudore e lacrime e Un problema da affrontare.

Protagonista principale è il dottor Max Goodwin interpretato da Ryan Eggold. Nel cast tanti altri personaggi comprimari tra cui i dottori Lauren Bloom, Helen Sharpe e Floyd Reynolds a cui danno il volto rispettivamente gli attori Janet Montgomery, Freema Agyeman e Jocko Sims.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare nello stato di New York. La serie andata in onda in terra madre sulla NBC dal 2 marzo 2021 e si è conclusa l’8 giugno dello stesso anno.

Riassunto puntata precedente

Come sappiamo le storie di New Amsterdam sono ispirate a vicende reali. La serie per la prima volta nella terza stagione parla di Covid. Infatti l’ospedale, nei primi tre episodi andati in onda sette giorni fa, si trovava in piena emergenza pandemica con il personale che deve agire rapidamente per cercare di salvare tutte le persone e contenere il virus.

Nel secondo episodio avevamo visto Max Goodwin affrontare le conseguenze di una sua scelta politica per quanto riguarda l’andamento dell’ospedale. Nel terzo invece la dottoressa Helen Sharpe aveva scoperto qualcosa di sorprendente mentre stava curando un suo paziente.

New Amsterdam 3 seconda puntata – trama episodi

Nell’episodio Quello di cui ho bisogno Max si reca nel Connecticut per riportare Luna a New York, ma ha un ripensamento quando la vede in sintonia con i suoi nonni. Bloom agisce per garantire che il suo personale si senta al sicuro sul lavoro mentre Reynolds si mette in secondo piano nell’unità cardiaca.

Nel secondo episodio dal titolo Sangue, sudore e lacrime, Helen Sharpe si accorge che le scorte di sangue dell’ospedale sono pericolosamente basse. Escogita così un piano per cercare di salvare il New Amsterdam Memorial Hospital.

Reynolds si rende conto che ancora molto da imparare da Bloom. Iggy aiuta un paziente ad affrontare i propri demoni interiori.

Nell’ultimo episodio, Un problema da affrontare, il dottor Frome deve vedersela con un bambino che sembra sia stato ferito. In seguito si confronta con due ragazze che sono amiche tra di loro e cerca di dare un senso a questo rapporto.

Nel frattempo Max cerca di rendere l’ospedale un posto migliore per tutti. E affida la posizione di direttore medico alla dottoressa Helen Sharpe che, tra l’altro, deve fare i conti con una questione familiare.

New Amsterdam 3 – il cast completo

Di seguito il cast della serie New Amsterdam 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Ryan Eggold – Dr. Max Goodwin

– Dr. Max Goodwin Janet Montgomery – Dr. Lauren Bloom

– Dr. Lauren Bloom Freema Agyeman – Dr. Helen Sharpe

– Dr. Helen Sharpe Jocko Sims – Dr. Floyd Reynolds

– Dr. Floyd Reynolds Tyler Labine – Dr. Iggy Frome

– Dr. Iggy Frome Anupam Kher – Dr. Vijay Kapoor

– Dr. Vijay Kapoor Daniel Dae Kim – Dr. Cassian Shin

– Dr. Cassian Shin Megan Byrne – Gladys

– Gladys Christine Chang – Dr. Agnes Kao

– Dr. Agnes Kao Mike Doyle – Martin McIntyre

– Martin McIntyre Peter Jay Fernandez – Nelson Peña

– Nelson Peña Maury Ginsberg – Dr. Leland Clark

– Dr. Leland Clark Keren Lugo – Dr. Diana Flores

– Dr. Diana Flores Alejandro Hernandez – Casey Acosta

– Casey Acosta Raphael Sbarge – Capitano Dane Starks

– Capitano Dane Starks Shereen Ahmed– Shenaz Shetty

