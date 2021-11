Tale e Quale Show- Il Torneo diretta 19 novembre: ospite Antonella Clerici

Condividi su

Venerdì 19 novembre su Rai 1 va in onda Tale e quale Show- Il Torneo. Nell’unico appuntamento speciale del programma condotto da Carlo Conti si sfidano i migliori protagonisti dell’undicesima edizione e i migliori della stagione precedente.

I protagonisti infatti sono Stefania Orlando, Gemelli di Guidonia, Deborah Johnson, Francesca Alotta, Dennis Fantina, Ciro Priello e Pierpaolo Pretelli. E ancora Virginio, Pago, Carolina Rey e Barbara Cola.

Le imitazioni sono valutate dalla giuria formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. A loro si aggiungono Antonella Clerici e un giudice a sorpresa.

Il vincitore della puntata conquista il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2021.

Tale e Quale Show- Il Torneo, diretta 19 novembre

Nella diretta del 19 novembre Carlo Conti saluta la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Quarto giudice speciale è Antonella Clerici che da venerdì prossimo sarà in onda con la nuova edizione di The Voice Senior. Accanto a loro c’è anche Sabrina Ferilli imitata da Francesca Manzini.

Il conduttore spiega ai telespettatore che i concorrenti hanno scelto di esibirsi con il proprio cavallo di battaglia.

Il primo a salire sul palco è Pago, vincitore della scorsa edizione. Ha scelto di imitare Francesco Gabbani con Viceversa.

Secondo i giudici Pago è molto somigliante all’originale sia nel look che nella voce. La Clerici ha ritrovato anche la gestualità caratteristica di Gabbani. Il parere invece di Cristiano Malgioglio è che Pago è stato “molto rabbioso” mentre Gabbani “è più sorridente”.

Per il torneo Stefania Orlando ha scelto di reinterpretare Mina con L’importante è finire. Loretta Goggi si complimenta con la Orlando perché l’esibizione è stata migliore rispetto all’altra volta perché ha accentuato maggiormente la gestualità. Commenti positivi anche da parte di Cristiano Malgioglio, autore del brano.

I Gemelli di Guidonia, vincitori di questa edizione, hanno deciso di riportare in scena i Bee Gees con How deep is your love. Per loro la prima standing ovation della serata. I giudici li trovano ancora una volta straordinari. Pioggia di complimenti anche da parte di Cristiano Malgioglio che vorrebbe portarli con sé in Brasile, a febbraio, per un tour.

Tale e Quale Show, le altre esibizioni

Quarto protagonista del torneo è Ciro Priello. Ripropone Massimo Ranieri con Perdere l’amore, con il quale vinse la settima puntata (andata in onda lo scorso 29 ottobre). Secondo i giudici l’esibizioni è stata nuovamente eccezionale ed in particolare Loretta Goggi ha notato che Priello ha marcato un po’ di più la gestualità. Cristiano Malgioglio ha notato” drammaticità, teatralità” ma è stato calante nella parte finale.

Il prossimo concorrente è Virginio che interpreta Justin Timberlake con Cant’t stop the feeling. Per Loretta Goggi il trucco è migliore rispetto allo scorso anno. Antonella Clerici si complimenta per il fatto che è riuscito ad unire il canto ed il ballo nonostante abbia una fisicità diversa rispetto all’originale. Cristiano Malgioglio invece si aspettava qualcosa di più.

E’ il turno di Pierpaolo Petrelli che scelto di imitare nuovamente Achille Lauro con Me ne frego.