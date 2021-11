Stasera in tv mercoledì 24 novembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 24 novembre 2021. Su Raidue la fiction Mare fuori 2 con Carolina Crescentini. Su Rete 4 l’attualità con Zona Bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv mercoledì 24 novembre 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, la fiction Mare fuori 2. Due episodi: il primo s’intitola “Io non sono come voi”. Carmine è distrutto perché è convinto che ad uccidere Nina siano stati i Valletta. Massimo (Carmine Recano) e Paola cercano di stargli vicino. Naditza esce e viene data in affidamento alla famiglia di Filippo, in attesa che lui venga trasferito a Milano. A seguire, il secondo episodio, “Amare chi fa male”. Il magistrato predispone per Carmine il rientro in istituto, ma il ragazzo non vuole che sua figlia sia una Di Salvo e l’affida alla madre di Nina. Per Filippo arriva il trasferimento a Milano dove lo attende Nad. Per salutarlo, Beppe organizza un concerto dove Cardio canta i pezzi scritti con Gemma. Pino è attratto da Kubra, ma la ragazza allontana tutti.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna sul caso di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà degli Irriducibili della Lazio, ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. Il sito web e il centralino (06.8262) sono pronti in ogni momento a ricevere le segnalazioni del pubblico, cruciali per chiudere le indagini.

Su Rai 5, alle 21.15, Muti prova Aida. Ultimo appuntamento con il percorso formativo che conduce al cuore della famosa opera di Verdi (su libretto di Antonio Ghislanzoni) attraverso l’esperienza di Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Anche stasera il programma condotto da Giuseppe Brindisi propone ai telespettatori un riassunto dei fatti salienti della settimana e, con lo stile garbato del conduttore, cerca di dare risposte ai quesiti della gente. Si parla naturalmente di Covid e della terza dose di vaccino, ma anche di politica e cronaca.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata della fiction Storia di una famiglia perbene. All’esame di maturità Maria (Federica Torchetti) ottiene un brillante risultato. Per festeggiare il successo, Alessandro la invita al mare nella sua villa di famiglia insieme con la madre, la sorella e altri amici. Maria non sa se accettare, anche perché è turbata per il ritorno di Michele.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Con la grinta che i telespettatori hanno ormai imparato a conoscere, Massimo Giletti affronta con i suoi ospiti le situazioni più scottanti dell’attualità, privilegiando l’analisi della situazione sanitaria e sociale del nostro Paese.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor –Live 4. Viene riproposta la quarta serata dedicata ai Live. Presentati da Ludovico Tersigni, i concorrenti rimasti in gara puntano alla finale. L’edizione dello scorso anno fu vinta da CasadiLego, davanti ai Little Pieces of Marmelade.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Torna l’approfondimento sull’attualità con il talk d’informazione condotto dai giornalisti Luca Sommi e Andrea Scanzi. In studio, come di consueto, troviamo Marco Travaglio per commentare i fatti più caldi del momento.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Ti spazzo in due. Antonella, Anna, nonna Rosy, Veronica e Tiziana vanno in soccorso dell’eccentrica e brillante Raffaella. La donna abita in una villa da sogno, ma con uno sporco da incubo. Poi, armate di scopettone, vanno in aiuto della giovane Melissa.

I film di questa sera mercoledì 24 novembre 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film biografico del 2018, di Bryan Singer e Dexter Fletcher, Bohemian Rhapsody, con Rami Malek, Lucy Boynton. Londra, 1970. Il ventiquattrenne Farrokh Bulsara (Rami Malek) lavora come facchino all’aeroporto di Heathrow ma sogna una carriera nella musica. Cambia così il suo nome in Freddie Mercury e, dopo l’incontro con Brian May e Roger Taylor, crea con loro e John Deacon una nuova band: nasce il mito dei Queen.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Luca Lucini, Nemiche per la pelle, con Margherita Buy, Claudia Gerini. Fabiola e Lucia, rispettivamente ex e moglie di Paolo, si odiano da sempre. Ma quando lui muore all’improvviso, lasciando ad entrambe la custodia del figlio, dovranno avvicinarsi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2013, di James Mangold, Wolverine – L’immortale, con Hugh Jackman, Tao Okamoto. Logan (Hugh Jackman), che si è ritirato sulle montagne dello Yukon, viene raggiunto dalla mutante Yukio. La ragazza lo convince a recarsi in Giappone per dare l’addio a Yashida, al quale lui aveva salvato la vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Lì, nei panni di Wolverine, affronterà nuovi nemici.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Danny Boyle, The millionaire, con Dev Patel, Freida Pinto. Per conquistare l’amata Latika, il giovane indiano Jamal decide di partecipare al quiz televisivo “Chi vuol essere milionario” che la ragazza segue con assiduità. Finirà però nei guai.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1983, di Carlo Verdone, Acqua e sapone, con Carlo Verdone, Natasha Howey. Rolando, laureato che si arrangia come bidello, si finge sacerdote per essere assunto come istitutore come istitutore di una giovane modella americana, a Roma per un servizio fotografico.

Stasera in tv mercoledì 24 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2008, di Timur Bekmambetov, Wanted – Scegli il tuo destino, con Angelina Jolie, James McAvoy. Wesley ha sempre creduto che suo padre fosse morto quando lui era ancora piccolo. Fino a quando una donna gli rivela che il genitore è stato appena ucciso da un killer.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Michele Moscatelli, Anna Rosenberg, con Claudia Gerini. Anna viene convocata in un commissariato per una deposizione su un banale diverbio. Lì subisce la violenza psicologica di un ufficiale che la tormenta in un lungo interrogatorio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2014, di Alexandre Astier, Asterix e il regno degli Dei, con Obelix e Asterix. Giulio Cesare affida all’architetto Angoloacutus la costruzione di una nuova città nei pressi del villaggio dei Galli. Asterix e Obelix studiano una strategia di difesa, ma non sarà facile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1991, di Tony Scott, L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere, con Bruce Willis. Il detective Joe Hallenbeck viene incaricato di proteggere una spogliarellista. Quando la donna viene uccisa, Joe scopre che dietro l’omicidio si nasconde un importante uomo d’affari.