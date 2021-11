Bake Off Italia 9, diretta della tredicesima puntata di venerdì 26 novembre – Enrico eliminato

Condividi su

Questa sera, venerdì 26 novembre, va in onda la tredicesima puntata di Bake Off Italia 9: Dolci in forno su Real Time.

Segui con noi la diretta di Bake Off Italia 9 in onda su Real Time alle ore 21.20.

La puntata precedente è stata ricca di ospiti, alcuni già familiari sotto il tendone di Bake Off Italia, altri decisamente noti nel mondo della tv. Parliamo di Csaba dalla Zorza e Orietta Berti. La prima è stata protagonista della prima prova, la seconda dell’ultima dedicata alle bambole. Inoltre, essendo una puntata a tema musicale, Armando Lombardi, noto per la torta “Sweet Rossini”, e Emanuele Servidio, noto tenore, sono stati gli ospiti protagonisti della seconda prova. Gloria è stata eliminata, mentre Daniela ha guadagnato per la seconda volta di fila il grembiule blu.

In questo tredicesimo appuntamento i sei pasticceri rimasti si sfideranno a Portofino per scoprire insieme le bellezze culinarie d’Italia.

Bake Off Italia 9 puntata 26 novembre – Diretta

Benedetta Parodi dà il via alla tredicesima puntata di Bake Off Italia. I concorrenti si trovano nella bellissima Portofino per affrontare la prima prova, per cui dovranno preparare un aperitivo elegante che faccia onore alla bellezza di Portofino.

Il primo ospite a raggiungerli è Roberto Villa e presenta subito la sua idea di aperitivo chic. I concorrenti dovranno preparare una focaccia, dei grissini e del finger food al basilico.

Il primo a presentare il proprio aperitivo è Simone che prepara delle madeleine al basilico come finger food. Enrico presenta una focaccia cotta bene, ma dei grissini che risultano amari per via del pesto cotto al proprio interno. Altri complimenti per Daniela che, anche oggi, conquista i giudici. Lola ha preparato degli ottimi grissini nonostante fosse la sua prima volta. L’aperitivo di Roberto eccede nelle dimensioni, ma comunque i sapori sono giusti. Infine Peperita riceve i migliori complimenti da Knam.

La prova tecnica

I concorrenti, tornati sotto il tendone, continuano a scoprire le eccellenze italiane questa volta passando per il tiramisù. Dovranno replicare le versioni creative del tiramisù di Knam e Damiano, ma ricreandoli insieme in modo da dar vita a un unico tiramisù deluxe. La versione di Knam è a forma di cornice, la quale dovrà incastrarsi perfettamente a quella di Damiano che risulta essere un vero e proprio quadro, in stile Pollock.

Per il passaggio misterioso i giudici hanno omesso le dimensioni del quadro e della cornice. Al contrario per Daniela, che ha il grembiule blu, la produzione ha già preparato lo stampo.

Peperita, che non si è sentita molto bene, non partecipa alla prova tecnica.

La classifica è così disposta: Lola al quinto posto, Enrico al quarto, Simone al terzo, Daniela al secondo e Roberto al primo.

La prova a sorpresa

Clelia fa ingresso nel tendone di Bake Off Italia portando i tipici cannoli siciliani. I pasticceri dovranno preparare tanti, tantissimi cannoli, da inserire tutti nella torta “Bazooka cake“, ovvero un giga-cannolo. Al termine della preparazione, dovranno abbellire la torta con un nastro. Il tempo a disposizione è di 100 minuti.

Terminati gli assaggi, Clelia dichiara chi è il pasticciere che ha vinto il grembiule blu questa sera e, colpo di scena, per Daniela è tris di grembiule.

L’eliminato di questa tredicesima puntata è Enrico.